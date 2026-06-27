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Žhavá letní novinka, která potěší čtenářky!

Komerční sdělení   14:00

HRAVÉ KOMBO PRO LETNÍ DNY I VEČERY | foto: Archuv White Orchid

Komerční sdělení

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Nic není v parných dnech příjemnější než sedět ve stínu a ovívat se vějířem. Proto jsme se rozhodli rozšířit naši autorskou kolekci prémiových hedvábných šátků Sun & Fun o bambusové vějíře, jejichž saténovou výplň zdobí stejné letní motivy.

Nenechte se zaskočit horkými letními dny a zůstaňte „cool“ s naším originálním látkovým vějířem se střapci a bambusovým základem. Skvělý doplněk do města i na dovolenou k moři. A pokud trpíte návaly horka, tak jim dejte rovnou sbohem.

Vějíře budou v prodeji jak v sadě s autorským hedvábným šátkem, tak i samostatně od 1. července na www.whiteorchid.cz.

Dárková sada Hravé moře, autorský šátek a vějíř, MB

HRAVÉ KOMBO PRO LETNÍ DNY I VEČERY

Dárková sada Hravé moře je veselá, odvážná a vyobrazuje pestrý život v moři, jeho faunu a floru.

Skládá ze dvou produktů, které společně tvoří originální a stylový set - prémiový autorský hedvábný šátek ve velikosti 53x53 cm a látkový vějíř s černým bambusem a saténovou výplní ve stejném designu jako je šátek. Společně tvoří nerozlučnou dvojku na léto.

Cena sady je 1495 Kč, samostatného vějíře pak 195 Kč.

Dárková sada Mořský korál, autorský šátek a vějíř, MB

HRAVÉ KOMBO PRO LETNÍ DNY I VEČERY

Dárková sada Mořský korál je laděna do světlých barevných odstínů a zavede vás do světa podmořských korálů. Skládá se ze dvou produktů, které společně tvoří originální stylový set - prémiový autorský hedvábný šátek ve velikosti 68x68 cm a látkový vějíř s přírodním bambusem a saténovou výplní ve stejném designu jako je šátek. Nepostradatelní designoví parťáci na léto.

Cena sady je 1895 Kč, samostatného vějíře pak 195 Kč.

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