Když se podíváte do přírody, nemůžete konstatovat nic jiného – ano, je plná zelené, od teplé přes neutrální až po chladnou. Co odstín, to jiný příběh. Zatímco v peprmintové se z vás stane sladká holčička, v olivové přiostříte a v temně zelené už z vás bude sebevědomá dáma.

Světle zelená ladí hezky k fialové, tyrkysovou zase můžete zkusit nakombinovat s korálovou. Dobré duo utvoří bílá a sytě zelená, s černou si rozumí spíš hodně světlé odstíny zeleně. Kombinace s oranžovou působí hodně podzimně, obzvlášť, když se k tomu přichomýtne ještě hnědá.

Jinak můžete také zkusit sladit dva odstíny této barvy, klidně i výrazné. V tomto případě se ale řiďte tím, že by měly být dál od sebe. To znamená jeden třeba na saku nebo topu, druhý na menším kusu, nejlépe na tašce nebo obuvi.

Jestli jsou na vás takové barevné kejkle moc, k oblečení neutrálního základu přidejte jeden zelený prvek. Nádherná je například smaragdová bundička nebo sáčko, budete vidět, ale jen tak akorát.