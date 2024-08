Žehlíte si vlasy? Aby zůstaly bez újmy, chce to správnou teplotu i péči

Pro mnoho žen se žehlení vlasů stává každodenním rituálem. Ale už zde odborníci varují, každý den to není namístě. Zdravé vlasy se správnou péčí to ještě párkrát do týdne zvládnou, pravidelný žár jim ale dobře dělat nebude.

Hlavně je třeba žehlit jen ty umyté, zbavené všech stylingových přípravků. Ošetřeny by měly být vždy kvalitním hydratačním šamponem a kondicionérem, poslední nezbytnou podmínkou je dokonalé vysušení.

Na trhu jsou i speciální žehličky určené pro mokré žehlení, obecně se to ale nedoporučuje. Mokré nebo vlhké vlasy mají otevřené póry, to znamená, že jsou plné vody. Při žehlení by se v nich začala vařit, což může vést k poškození vlasového vlákna nebo až k jeho prasknutí.

A vy přece nechcete mít úplně suché ani lámavé vlasy, že ne?

Běžte po funkcích

Patří-li žehlení vlasů k vaší krášlicí rutině, bezpochyby se vám vyplatí zainvestovat do kvalitního přístroje. Základem je, aby měl možnost nastavení teploty. Každá žena má vlasy jinak silné či jemné a je potřeba jim stupeň žáru individuálně přizpůsobit.

Je sice pravda, že žehličky s nastavitelnou teplotou bývají o něco dražší, ale takové investice určitě nebudete litovat. Konkrétní teplota se potom odvíjí od síly vašich vlasů. Pokud je máte jemnější, nastavte maximálně sto osmdesát stupňů. Jsou-li vaše vlasy silnější a hustší, můžete je žehlit i při sto devadesáti. Rozhodně se vyhněte hodnotám nad dvě stě, vlasy by se spálily a vysušily.

Jestli v tomto ohledu tápete, zkuste si udělat malý test na jednom pramínku a sledujte jeho reakci. Když se začne z vlasů kouřit nebo ucítíte pálení, nutně musíte jít s teplotou níž.

Ochrana předem

Další velmi častou chybou, kterou dělají dámy, co si žehlí vlasy, je nedostatečná ochrana porostu před teplem. Přímý kontakt s horkými destičkami přístroje může vést k poškození vlasového vlákna, a v důsledku toho se kadeře začínají lámat. Proto nejprve před žehlením použijte termální ochranný sprej nebo krém. Tyto produkty vytvoří ochrannou bariéru a výrazně umenší riziko poškození vlasů, navíc většinou příjemně voní.

Chce to svůj čas

Než začnete se samotným žehlením, je třeba ještě pár úprav. Každý pramen nejdřív důkladně rozčešte. U zacuchaných vlasů totiž hrozí větší poškození a nedokonalý výsledek.

Kadeře si rozdělte do několika vrstev, žehlete je postupně a pomalu. Při rychlém přejíždění po prameni mohou některé části zůstat vlnité nebo se zvlnit už po chvíli, protože do nich nepronikne dostatek tepla, a taková práce by pak byla v podstatě zbytečná.