Snad každý už dnes ví, že před sluncem je nutné se chránit, a to celoročně. Ovšem teď, s nástupem léta, je to důležité dvojnásob. Takže: slunce ano, ale jen po kapkách. Nezapomínejte, že UV záření proniká i přes mraky, odráží se od vody, písku, velkých světlých ploch atd. Opalovací krémy jsou proto nutností.
Nanášejí se většinou 30 minut před tím, než jdete na slunce, a po další půlhodince by se měla aplikace zopakovat. Víte, že u dospělého člověka je potřeba k jednomu natření tolik přípravku, že to odpovídá 7 čajovým lžičkám, tedy cca 40 ml?
Použití menšího množství účinnost opalováku hodně snižuje. Aplikaci je třeba opakovat přibližně po hodině až dvou hodinách a vždy po koupání, sprchování, pocení, utření ručníkem a podobně.
S ochranou před sluncem nám mohou pomoci i další zásady: třeba vyhýbat se slunci v době, kdy je nejsilnější, nebo nezapomínat na kvalitní sluneční brýle s UV filtrem, pokrývku hlavy a nosit lehké, ale hustě tkané oblečení.
Jaký opalovák vybrat?
- Volte raději přípravky s vyšší ochranou proti slunečnímu záření. Pro každodenní péči nejlépe SPF 25 až 30, k moři, do hor, na celodenní pobyt či sportování na slunci pak SPF 50.
- Prostudujte pečlivě složení přípravku a vyhněte se látkám, o kterých víte, že na ně máte alergii.
- Přípravek by měl poskytovat ochranu před zářením UVA i UVB.
- Pro mastnou a smíšenou pokožku se hodí emulze a gely, pro normální a suchou kůži krémy a mléka.
- Věnujte pozornost datu expirace opalováku. Raději ho neschovávejte na další sezonu, SPF není stabilní, a může se tak snižovat účinnost přípravku.
Přínosy slunečního záření:
- Spouští v pokožce tvorbu vitaminu D, který je zásadní pro naši imunitu a kosti.
- Pomáhá udržovat zdravý tzv. cirkadiánní rytmus, tedy vnitřní, přibližně 24hodinový biologický cyklus, jednoduše řečeno naše vnitřní biologické hodiny.
- Správné vystavení se slunci pomáhá odbourávat stres, podporuje tvorbu serotoninu (hormonu štěstí) a večer pak spouští tvorbu melatoninu, který je důležitý pro náš kvalitní spánek.
Rizika slunečního záření:
- Dlouhodobé vystavování UV záření bez ochrany výrazně zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže i dalších typů kožních nádorů.
- Sluneční paprsky poškozují strukturu buněk, urychlují vznik vrásek a předčasné stárnutí kůže. Způsobují ztrátu její pružnosti, vznik pigmentových skvrn a podobně.
- Vyvolává spálení kůže i vznik tzv. sluneční alergie (projevuje se podrážděním pokožky, svědivou vyrážkou nebo pupínky). Ostré slunce může popálit rohovku v oku nebo přispět ke vzniku šedého zákalu.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.