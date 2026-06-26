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Slunce dávkujte po kapkách. Prospěje, ale všeho moc škodí

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
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Sluneční paprsky jsou pro nás nepostradatelné. Vytvářejí vhodné podmínky pro život na naší planetě, pohánějí přírodní koloběhy. Blahodárné účinky mají i na naše zdraví a psychiku. Přesto všechno je potřeba mít se před nimi na pozoru.

Snad každý už dnes ví, že před sluncem je nutné se chránit, a to celoročně. Ovšem teď, s nástupem léta, je to důležité dvojnásob. Takže: slunce ano, ale jen po kapkách. Nezapomínejte, že UV záření proniká i přes mraky, odráží se od vody, písku, velkých světlých ploch atd. Opalovací krémy jsou proto nutností.

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Nanášejí se většinou 30 minut před tím, než jdete na slunce, a po další půlhodince by se měla aplikace zopakovat. Víte, že u dospělého člověka je potřeba k jednomu natření tolik přípravku, že to odpovídá 7 čajovým lžičkám, tedy cca 40 ml?

Použití menšího množství účinnost opalováku hodně snižuje. Aplikaci je třeba opakovat přibližně po hodině až dvou hodinách a vždy po koupání, sprchování, pocení, utření ručníkem a podobně.

S ochranou před sluncem nám mohou pomoci i další zásady: třeba vyhýbat se slunci v době, kdy je nejsilnější, nebo nezapomínat na kvalitní sluneční brýle s UV filtrem, pokrývku hlavy a nosit lehké, ale hustě tkané oblečení.

Jaký opalovák vybrat?

  • Volte raději přípravky s vyšší ochranou proti slunečnímu záření. Pro každodenní péči nejlépe SPF 25 až 30, k moři, do hor, na celodenní pobyt či sportování na slunci pak SPF 50.
  • Prostudujte pečlivě složení přípravku a vyhněte se látkám, o kterých víte, že na ně máte alergii.
  • Přípravek by měl poskytovat ochranu před zářením UVA i UVB.
  • Pro mastnou a smíšenou pokožku se hodí emulze a gely, pro normální a suchou kůži krémy a mléka.
  • Věnujte pozornost datu expirace opalováku. Raději ho neschovávejte na další sezonu, SPF není stabilní, a může se tak snižovat účinnost přípravku.

Přínosy slunečního záření:

  • Spouští v pokožce tvorbu vitaminu D, který je zásadní pro naši imunitu a kosti.
  • Pomáhá udržovat zdravý tzv. cirkadiánní rytmus, tedy vnitřní, přibližně 24hodinový biologický cyklus, jednoduše řečeno naše vnitřní biologické hodiny.
  • Správné vystavení se slunci pomáhá odbourávat stres, podporuje tvorbu serotoninu (hormonu štěstí) a večer pak spouští tvorbu melatoninu, který je důležitý pro náš kvalitní spánek.
Ilustrační snímek

Rizika slunečního záření:

  • Dlouhodobé vystavování UV záření bez ochrany výrazně zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže i dalších typů kožních nádorů.
  • Sluneční paprsky poškozují strukturu buněk, urychlují vznik vrásek a předčasné stárnutí kůže. Způsobují ztrátu její pružnosti, vznik pigmentových skvrn a podobně.
  • Vyvolává spálení kůže i vznik tzv. sluneční alergie (projevuje se podrážděním pokožky, svědivou vyrážkou nebo pupínky). Ostré slunce může popálit rohovku v oku nebo přispět ke vzniku šedého zákalu.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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