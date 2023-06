Zarůstají vám chloupky? Víme, co s tím!

Zarůstávání ovlivňuje více faktorů. Třeba když chloupky oslabíte tím, že je špatně seříznete (a ony pak nemají sílu prodrat se pokožkou ven a rostou pod ní, na což tělo zareaguje zánětem). Nebo máte silnější pokožku, případně pravidelně neodstraňujete odumřelé kožní buňky, které ucpávají vlasové kořínky. Nebo máte kudrnaté či vlnité vlasy, a tím pádem se vám víc vlní i chloupky.

Pokud zarůstávání pravidelně řešíte, můžete pro začátek vyzkoušet několik babských rad. Začněte tím, že pokožku každý týden zbavíte odumřelých buněk. Klidně vsaďte na obyčejný cukr v kombinaci s tělovým mlékem nebo olivovým olejem, poslouží vám stejně dobře jako peeling z drogerie.

Před samotným odstraňováním chloupků postupujte následovně:

1. Začněte teplou koupelí nebo dlouhou sprchou. Vlasové folikuly se vlivem teplé páry uvolní a chloupky budou poddajnější.

2. Nikdy, ale opravdu nikdy neholte chloupky bez krému nebo gelu na holení. Jestli zrovna žádný po ruce nemáte, použijte třeba kondicionér.

3. Břity musí být čisté a ostré. Šetříte a jednorázové holítko vytěžujete hned několikrát? Navíc ho po holení dobře nevyčistíte a necháte ho položené na vaně? Přemnožené bakterie vám mohou zanést do pokožky zánět a tupá žiletka chloupky přetrhá a oslabí.

4. Chloupky odstraňujte po směru růstu a každé místo přejeďte ideálně jen jednou.

5. Na závěr usmiřte pokožku balzámem nebo hydratačním krémem. Zkusit můžete i panthenolovou mast, které pokožku zklidní a zvláční. Suchá pokožka naopak zarůstání chloupků podporuje.

Bez holení = bez zarůstajících chloupků

Pokud už se výše uvedenými věcmi řídíte a výsledek je stejně nic moc, máte ještě další možnost: úplně se holení vyhnout. Chloupky se totiž dají odstranit i mnohem elegantněji, na delší dobu a bez zarůstajících pupínků. Napadl vás jako první laser? Ano, ten to umí taky, ale musíte se za ním vydat do salonu. Navíc dopředu nikdy nevíte, kolik sezení budete potřebovat a kolik vás to bude stát.

Dlouhodobě účinné je i IPL ošetření, jehož největší předností je, že ho můžete provádět doma. Jeho pořizovací cena je sice vyšší, ale žádné další náklady už s ním mít nebudete a vydrží vám dlouhé roky. Takže když si to spočítáte, vyjde vás ve finále levněji než holítka a gely na holení.

Chloupky neřešíte až 12 měsíců

IPL ošetření chloupky neholí ani nevytrhává, ale jemně uspává. A to pomocí světelných pulzů (tzv. IPL), které pronikají ke kořínkům chloupků a udržují je v klidovém stavu. Nejnovější model IPL ošetření Philips Lumea IPL 9900 dokonce dokáže, že vám chloupky neporostou až 12 měsíců*. Stačí provést první čtyři až pět ošetření vždy ve dvoutýdenních intervalech, a poté přístroj použít jednou za čtyři až osm týdnů. A až provedete celkem dvanáct ošetření, nebudete muset chloupky řešit až jeden dlouhý rok.

Jaké jsou největší výhody IPL ošetření?

1. Nezarůstají po něm chloupky. Philips Lumea IPL 9900 je totiž neholí ani nevytrhává, a tím pádem je nijak neoslabuje. Ani nedráždí pokožku.

2. IPL ošetření nebolí a je bezpečné. Senzor SmartSkin napřed prozkoumá aktuální odstín vaší pokožky, a poté vybere nejvhodnější intenzitu ošetření na míru.

3. Je to jednoduché. Před ošetřením pouze chloupky oholíte nebo epilujete, aby IPL paprsky mohly snáze proniknout k jejich kořínkům. S každým dalším ošetřením bude k oholení méně a méně chloupků.

4. Aplikace vás upozorní, až bude třeba provést další ošetření. Také ohlídá, abyste nevynechala ani centimetr pokožky, kterou chcete zbavit chloupků. A ukáže vám, jak moc vám ubyly chloupky od posledního ošetření. (PS: Po prvních třech ošetřeních vám ubyde až 92 % chloupků!**)

5. IPL ošetření můžete provádět po celém těle – včetně obličeje nebo citlivých oblastí kolem bikin. Pomůžou vám s tím speciálně tvarované nástavce.

Je skvělé, že na rozdíl od své matky a babičky už máte k dispozici moderní technologie, které vám odstraňování chloupků maximálně zjednoduší a zpříjemní. A zařídí, že ty protivné zarůstající chloupky už nebudete muset řešit skutečně dlouuuuhou dobu.

* Průměrná redukce chloupků po 12 ošetřeních: 86 % na nohou, 70 % v oblasti bikin, 67 % v podpaží

** Při dodržení doporučeného schématu ošetření, měřeno na nohou, individuální výsledky se mohou lišit.