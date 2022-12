Naše čtenářky měly možnost vyzkoušet si luxusní barvy na vlasy Préférence od L’Oréal Paris, do nichž jsme se zamilovaly i my v redakci. Kromě velké palety intenzivních odstínů nás zaujal i fakt, že barvy a lesky odrážejí charakteristiky světových metropolí, států a přírodních krás. Kdo by nechtěl mít vlasy s šarmem Kodaně nebo Dublinu?