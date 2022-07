Společnost Lancôme přichází na trh po třiceti letech od uvedení svého Rénergie Double Performance se zcela novou érou tohoto přípravku – Rénergie H.C.F. Triple Serum zcela bortí představu o složení kosmetických produktů a spojuje silné a účinné látky, které byly doposud považovány za neslučitelné. Jedná se o kyselinu hyaluronovou, deriváty vitamínu C a niacinamidu a také kyselinu ferulovou. Každá z těchto látek má sama o sobě skvělé účinky na pleť – mezitím, co kyselina hyaluronová je tím nejlepším pomocníkem v rámci hydratace, vitamín C bojuje proti tmavým skvrnám, niacinamid pomáhá zklidnit pleť a předcházet vzniku pigmentových skvrn, a kyselina ferulová coby silný antioxidant neutralizuje poškození buněk, posiluje kožní bariéru a chrání pleť před stárnutím.

Pro jejich zkombinování museli odborníci Lancôme provést revoluci v dosavadních poznatcích o složení kosmetických produktů a stát se průkopníky v oblasti průlomového designu obalu. Všechny dermatologicky účinné látky se nacházejí v oddělených komorách, které je chrání před vzduchem, světlem a nečistotami. Díky tomu je zachována jejich optimální účinnost, dokud je speciální trojitá tryska při každém použití nemísí.

100 z vás bude mít možnost společně s redakcí Harper’s Bazaar po dobu dvou měsíců testovat krém Rénergie MultiLift Ultra a novinku Rénergie H.C.F. Triple Serum, které obdrží v rámci balíčku v hodnotě 6 000 Kč po přihlášení na stránku Harpesbazaar.cz, kde je soutěžní formulář!