Parfémy od do Z. Kdy a jak vznikly a proč nikdy nepřebijí naši vůni

Třeba citron, pomeranč či levandule vyvolá v paměti mnoha lidí vzpomínky na exotické jižní kraje, na krásnou dovolenou, moře, pohodu a slunce... Tak nádherně tam bylo!

Pozitivní emoce dokáže probudit také vanilka, skořice či růže, vybavíte si hned oslavu v rodinném kruhu, dětství a skvělou vanilkovou zmrzlinu.

A co teprve vůně čerstvě upečené bábovky! Přivolá prázdniny u babičky. Pocit klidu, bezpečí, sladkého blaha se rozlije po těle i po duši a připadáte si jako v pohádce. Kolem vás je omotaný jemný měkoučký plášť, který zahřívá a chrání. Možná u toho i slastně přivřete oči a ten příjemný pocit, který se objevil během pár sekund, se ještě umocní, i když si vlastně ani neumíte plně uvědomit, co se právě děje.

Ta pravá vůně

Říkáte si, jak je jen možné, že vůně, potažmo náš nos a čich, dovedou to, co se nedaří žádnému jinému smyslovému vjemu, ani hmatu, ani sluchu, ani chuti. Odborníci to odhalili: příčinou je přímý přístup do limbického systému v mozku, kde se zpracovávají lidské pocity.

Znamená to, že když jste určitou vůni poprvé cítili v mimořádně šťastném okamžiku, budete si ji s ním spojovat už navždy. Proto například koření jako vanilka a skořice, které se používá do vánočního cukroví, okamžitě evokuje představu vánočních svátků strávených v kruhu rodiny. A s tím se pojí i vzpomínky na dětství, čas bez starostí a bolesti.

Genetický profil

Není tajemstvím, že i partnera si vybíráte podle toho, nakolik vám voní. Musí vám vonět, jinak nemá šanci. Nos, tedy čich, hraje při volbě klíčovou roli. Každý člověk má specifický tělesný pach, v němž se odráží jeho genetický profil. Nevědomky hledáte partnera s takovým, který doplňuje ten váš.

Vůně v románu Německý spisovatel Patrick Süskind vydal v roce 1985 román Parfém: Příběh vraha. Knihou o geniálním vynálezci parfémů, který se stane vrahem, dosáhl světového úspěchu. Přeložena byla do osmačtyřiceti jazyků a natočil se podle ní i film.

Proč se to děje? Protože správný genofond zaručuje i zdravé potomstvo. Lidské tělo je v tomto ohledu velice praktické, úplně mu stačí, aby souhlasila „jen“ chemie. Zcela zjednodušeně tedy lze říct, že ten, kdo vám nevoní, není pro vás biologicky vhodný partner. Studie vědců potvrzují, že každý jedinec má svůj specifický pachový podpis. Je geneticky daný, ale může ho ovlivnit i momentální stav nebo nálada.

Parfém místo diety

Dokonce ani voňavky a parfémy tento vonný kód nikdy zcela nepřehluší, jenom ho na chvíli pozmění. Proto zejména ženy mají více parfémů a používají je podle nálady. Svůj vliv na osobní vůni má i to, co jíte a pijete, nebo jestli kouříte. Alkohol, konzumace česneku, cigarety...

Není třeba se o tom dál rozepisovat. Obelstít onu základní genetickou výbavu, tedy to, jestli druhému voníte, nebo snad ne, přesto nelze. Ani parfém, ani nic jiného nemůže přebít osobní pach. A možná také víte, že stejný parfém vyzní na různých lidech rozdílně.

Ovšem když na to půjdete chytře a namícháte si koktejl svého pachového profilu s příjemnou vůní, pak máte vyhráno.

Je jich ale mnoho, jak si vybrat, ptáte se? V zásadě platí, že květinový ráz se hodí pro běžné dny, zatímco orientálně kořeněné tóny se používají pro zvláštní příležitosti. Protože se v chladu vůně rozvine méně silně, můžete jí v zimě nanést klidně o trochu více.

A rada (nejen) pro boubelky: Podle jednoho výzkumu prý květinový parfém svou nositelku opticky zeštíhlí v průměru až o šest kilogramů. Panečku, takové řešení místo diety!

Zajímavosti z historie vůní Dlouhá minulost: Parfémy znali už ve starém Egyptě a Indii. Vonné směsi vyráběli kněží pro náboženské obřady. Jejich součástí bývalo například kadidlo, skořice, santalové dřevo, myrha nebo lístky růží.

Parfémy znali už ve starém Egyptě a Indii. Vonné směsi vyráběli kněží pro náboženské obřady. Jejich součástí bývalo například kadidlo, skořice, santalové dřevo, myrha nebo lístky růží. Kolébka parfémů: V roce 1580 se do francouzského města Grasse přistěhoval lékárník Francesco Tombarelli a otevřel si tam laboratoř pro výrobu vůní. Grasse zůstalo až do dnešních dnů střediskem parfumérského průmyslu.

V roce 1580 se do francouzského města Grasse přistěhoval lékárník Francesco Tombarelli a otevřel si tam laboratoř pro výrobu vůní. Grasse zůstalo až do dnešních dnů střediskem parfumérského průmyslu. Ikonická vůně: Francouzská módní návrhářka Coco Chanel vytvořila v roce 1921 dámský parfém a nazvala ho Chanel No. 5. Její kultovní vůně v typické lahvičce se stala nejúspěšnějším parfémem všech dob a triumfuje dodnes.

Francouzská módní návrhářka Coco Chanel vytvořila v roce 1921 dámský parfém a nazvala ho Chanel No. 5. Její kultovní vůně v typické lahvičce se stala nejúspěšnějším parfémem všech dob a triumfuje dodnes. Otázka noty: Každý parfém má různé noty vůně. Hlava (horní noty) se rozvoní brzy po nanesení na kůži, důležité srdce (střední nota) teprve po několika hodinách, kdy už hlava vyprchá... Základ (základní nota) pak obsahuje složky, které voní nejdéle.

Každý parfém má různé noty vůně. Hlava (horní noty) se rozvoní brzy po nanesení na kůži, důležité srdce (střední nota) teprve po několika hodinách, kdy už hlava vyprchá... Základ (základní nota) pak obsahuje složky, které voní nejdéle. Žádná láce: Parfém Shumukh, který byl uveden v Dubaji, drží světový rekord jako nejdražší na světě. Jeho flakon je ozdoben 3571 diamanty, perlami, zlatem a stříbrem.

Je možné čichový smysl vytrénovat?

Docela určitě. Stačí, abyste si každý den našli několik minut na čichová cvičení. Dá se tak i oddálit ztráta čichu ve stáří a současně aktivovat mozek. Nejjednodušší je zavřít oči a postupně si vědomě přivonět k určitým předmětům. Co vám jejich vůně připomíná, jaké vzpomínky vyvolává?

Vyzkoušejte také olejíčky, ráno a večer ideálně před jídlem si volně čichejte alespoň pět minut k pěti různým lahvičkám. Zábavné je trénování paměti i pomocí koření – nasypte vždy do dvou nádobek stejný druh a se zavázanýma očima pak zkuste najít dvojice, které k sobě patří. Trénink by měl být dlouhodobý, minimálně dvanáct týdnů.

Hokus pokus, který vyšel

Pozitivní pachové vzpomínky se záměrně využívají v reklamních strategiích, aby se zvýšil odbyt určitého produktu. Americký koncern Coca-Cola tak kdysi přišel s jedním zajímavým nápadem. V obchodě, v místech, kde se lahve prodávaly, prostřednictvím klimatizace šířil vůni připomínající opalovací krém z šedesátých let minulého století.

A fungovalo to! Zákazníci, kteří procházeli kolem, si díky vůni nejspíš vybavili vzpomínky na dětství, na léto u vody. Limbický systém zapracoval a jim bylo zkrátka dobře, měli skvělou náladu a většina z nich si opravdu dala do nákupního vozíku lahev oblíbeného nápoje.