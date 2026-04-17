Zahalte se s jarem do květů a pestrých barev!

Zamilujte se i vy.
🍃 Hedvábný šátek Lístky
Svěží a přesto vyzařující klid. Tento autorský hedvábný šátek zachycuje jemné zelené větvičky a lístky v paletě zelených odstínů na smetanovém podkladu.
Rozměr 68x68 cm.
🌸 Hedvábný šátek Luční květy
Rozkvetlá louka, ze které přímo sálá radost a svěžest. To je romantický šátek s akvarelovou malbou lučních květů z českých luhů a hájů.
Rozměr 90x90 cm nebo 53x53 cm.
V podobném designu uvádíme také kašmírový pléd s hedvábím, rozměr 140 cm x 140 cm.
🏵️ Hedvábný šátek Aurelia champagne
Vneste do každodenního života stabilitu, harmonii a klid. Béžový autorský šátek je o vnitřní síle, která není vidět, ale vyzařuje z nás.
Rozměr 68x68 cm.
V podobém designu uvádíme také kašmírový pléd s hedvábím, rozměr 140 cm x 140 cm.
Každý šátek má svůj příběh. Je vytvořen jako malé umělecké dílo, které dodá punc výjimečnosti. Šátky jsou vyrobeny v prémiovém provedení – 100% morušové hedvábí s 16 vlákny, oboustranný tisk a ručně rolované okraje. Uvádíme je do prodeje 1.4. na www.whiteorchid.cz. Šátky jsou již skladem a pokud budete potřebovat, rádi Vám je zašleme.