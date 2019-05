Příroda je pro Yves Rocher více než zdroj inspirace, je v samém jádru jejího konání. I sám zakladatel byl velkým milovníkem přírody. „Vrátit přírodě to, co nám dává každým dnem“, zaznělo z úst pana Yves Rochera. Společnost proto neustále přehodnocuje postupy a hranice znalostí tak, aby co nejméně snižovala dopad na naši planetu. Za to jim patří obrovské díky. I malý krok v tomto směru znamená velký skok pro lidstvo.



Nejde však pouze o složení jednotlivých výrobků, Yves Rocher se neustále snaží snižovat také spotřebu neobnovitelných zdrojů. Redukují hmotnost obalů a využívají již recyklovaný materiál. K dnešnímu dni 87 % flakónů obsahuje recyklovatelný plast.



Ambice společnosti Yves Rocher do roku 2020.

minimálně 98 % složek přírodního původu v řasenkách

minimálně 85 % složek přírodního původu v péči o obličej

minimálně 98 % složek přírodního původu ve všech mycích a oplachových produktech

Příroda je pro pokožku to nejlepší!

Aktivní látky rostlinného původu hrají ve složení výrobku Yves Rocher hlavní roli. Jedná se o 100 % vegetariánskou značku. V současné době je 88 % výrobků veganských (982 z 1125 produktů). Pouze 12 % z nich obsahuje složku živočišného původu, kterou je včelí vosk.

Blahodárné výtažky z rostlin, které jsou pěstovány jak ve Francii, tak v různých oblastech světa, byly vybrány pro jejich schopnosti řešit potřeby pleti. Pro příklad můžeme zmínit kosmatcovník s hydratačními vlastnostmi nebo aphloia se schopností detoxikace. Díky síle rostliny nepotřebují používat velké množství, i málo totiž stačí k dosažení optimálního výsledku!

Už žádné škodlivé látky!

Yves Rocher se zasazuje o zdravou krásu. Kromě 1300 složek, jejichž používání v kosmetice zakazuje evropská legislativa, se dobrovolně vzdali používání dalších 300 ingrediencí. Používají pouze látky, které jsou velmi stálé v čase, dokážou tak přesně odhadnout jejich chování. Proto je užívají v případech, kdy neexistuje bezpečná přírodní alternativa a je potřeba jejich pomoci. Využití je střídmé a v bezpečných dávkách.

Kosmetický tip: Vyzkoušejte jedinečný koncentrovaný sprchový gel z řady I love my planet. Yves Rocher jej uvedli na trh v roce 2017. Inovativní je nejen složení, ale i flakón. Z něj je ušetřeno 50 % plastu. Flakón čtvrtinové velikosti oproti původní verzi zabere méně prostoru při přepravě a znamená pětkrát méně kamionu na silnicích a tedy o 50 % méně skleníkových plynů. O rok později byla uvedena další novinka – koncentrovaný šampon. Každý flakon tohoto výrobku obsahuje o 39 % méně plastu. Koncentrovaný sprchový gel a šampon je čtyřikrát koncentrovanější než klasický sprchový gel a šampon. Má mnohovrstevnou lamelovou strukturu a dá se přesněji dávkovat díky praktickému uzávěru s membránou. Pro jedno použití stačí množství o velikosti lískového oříšku. Je praktický nejen na cesty, ale i do každé koupelny.