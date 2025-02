Nemusíte nosit pytel. XXL móda má co nabídnout, naučte se ji kombinovat

Lodičky jsou prima, chcete-li prodloužit nohy. Oblečte k nim elegantní halenku a můžete vyrazit do společnosti. Halenka, cena 1990 Kč | foto: Draps

Skrývat svou váhu do tmavého oblečení je prvoplánové a vlastně nesmyslné. Jistě, pokud se vám líbí černé koženkové šaty, je to skvělá volba, ale halit se celá do ponurých volných kousků dobrou službu neudělá. Barvy jsou fajn a potřeba, drobné vzory vám budou slušet.

Při vrstvení se ledasco šikovně schová, chce to jen trošku kouzlit s proporcemi a to nejsvětlejší oblékat na partie, které si přejete vyzdvihnout.

A po čem konkrétně sáhnout? Do práce si určitě pořiďte praktické pletené šaty. Podle toho, jak hodláte či nehodláte ukazovat nohy, vyberte buď midi, nebo maxi.

Slušivé jsou také zimní kostýmky, obzvláště ty kalhotové. Letos hodně frčí široké střihy nohavic s vysokým pasem.

K nim už stačí vzít jen top zasunutý do kalhot a volné sako nebo klidně i kontrastní bundičku. Podkasejte rukávy, zapněte pásek, krk ozdobte šperkem a hurá do ulic.

Pro volný čas lze zvolit klasiku, pohodlné mikinové šaty s kapucí či stojáčkem plus zateplené legíny a k tomu třeba vestu. Prostě pohodářský outfit se vším všudy, s oversized kabátem nebo delší prošívanou bundou v něm můžete vesele odkráčet ven za zábavou.