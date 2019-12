Vylepšování fotografií pomocí filtrů se stalo trendem. Zvolit si můžete z celé řady možností – od těch, které naleznete předinstalované v telefonu, přes filtry nabízené v aplikacích sociálních médií. Sáhnout můžete také po speciálních programech a aplikacích, určených pro editaci vašich snímků. Zde je seznam nejoblíbenějších možností úprav a filtrů.

Pochopte posuvníky

Ačkoliv řada filtrů nabízí pouze jednu předvolbu, a to nastavení intenzity filtru, jiné umožňují pokročilejší změny nastavení. Ty můžete nejčastěji upravovat pomocí posuvníků. Podívejme se na ně zblízka:

· Jas – pomocí tohoto posuvníku můžete ztmavit nebo zesvětlit celou fotografii. Pokud nebylo možné nastavit světlo během samotného fotografování, můžete dodatečně zvýraznit nebo skrýt tmavší a světlejší části na fotce.

· Kontrast – zde můžete změnit intenzitu rozdílu mezi nejjasnější a nejtmavší částí obrázku. Čím větší rozdíly, tím větší kontrast.

· Sytost – zvyšuje nebo zeslabuje intenzitu všech barev na fotografii, bez ohledu na to, jak jsou zářivé.

· Ostrost – ačkoli dodatečné zaostření sice nedokáže opravit rozmazanou fotku, může pomoct zaostřit alespoň některé části obrázku a nechat je tak vyniknout.

· Stíny a zvýraznění – neboli Shadows a highlights. Stín je ztmavená oblast objektu, která neměla přístup ke světlu. Zvýraznění (highlights) jsou opakem stínů. Jsou vytvářena intenzivním osvětlením různými typy odrazů nebo difúzí světla.

· Zrnění – tento efekt si oblíbili především milovníci starých fotografií. Efekt zrna totiž dodá výslednému snímku retro a analogový vzhled. A ačkoliv je zrnění primárně defekt fotografie, při kterém jsou stříbrná zrna tvořící obraz viditelná pouhým okem, dnes se tento efekt stal moderním prostředkem uměleckého vyjádření.

Po tom, co se seznámíte se základními úpravami, nebojte se s filtry i nastavením pohrát.

Černobílá elegance

I když mají barevné fotografie své nezaměnitelné kouzlo, úprava vašeho snímku do černobílé podoby může být velmi dobrý nápad. Nejen, že to dodá fotografii vintage vzhled, ale dá také lépe vyniknout textuře, tvarům a kontrastům.

Černobílá fotografie vám také dovolí využít hry světla a stínu u často jednoduchých předmětů. Současně se takovéto snímky hodí například pro zachycení grafických a geometrických prvků. Černobílý filtr si můžete nastavit už při samotném focení, nebo následně fotografii upravit v editoru v telefonu.

Předvolené filtry

V Huawei editoru naleznete také několik dalších předinstalovaných filtrů, které se hodí pro celou řadu snímků a scénářů. Tyto filtry si pak můžete následně ještě doupravit. Jedním z těch nejznámějších a nejoblíbenějších je filtr Valencia, který přidá fotografii teplý žlutý odstín. Pokud jej použijete s dostatečnou intenzitou, bude vaše fotografie vypadat jako by byla z minulého století.

Vše začíná dobrou fotografií

Než se pustíte do úprav, potřebujete také dobrou a kvalitní fotografii, se kterou můžete pracovat. Vše, co k pořízení takové fotky potřebujete, máte nyní ve své kapse. Mobilní telefony Huawei se již několikrát předvedly jako fotografická špička, a série nova není žádnou výjimkou, zejména co se selfies týče. Huawei nova 5T se totiž pyšní 32Mpx kamerou s ultra-jasností, která dokáže bezkonkurenčně zachytit i ty nejmenší detaily.

Nejnovější model je vybaven také čtyřmi zadními fotoaparáty s umělou inteligencí. Hlavní 48Mpx snímač je doplněn o 16Mpx ultra širokoúhlý objektiv, 2Mpx makro kameru a 2Mpx snímač pro hloubku ostrosti a oblíbený bokeh efekt. Díky této profesionální sestavě a vylepšené technologii AI dokáže Huawei nova 5T zachytit jasné snímky za každých podmínek, ať už fotíte rozlehlou krajinu nebo detailní záběr.