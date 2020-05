Pokud sledujete naši soutěž pravidelně, jistě si povšimnete jedné zásadní změny. Zatímco dříve soutěžily přihlášené ženy v kategoriích, rozdělených podle zaměření jejich aktivit, letos jsme se rozhodli toto rozřazení obměnit. Důvod je jednoduchý: Mnohé ženy jsou tak výjimečné, že by mohly soutěžit hned v několika kategoriích najednou, a tak se nám zdálo přehlednější rozřazení podle věku spolu s jednou kategorií zaměřenou na ty, které se věnují charitě nebo nezištně pomáhají druhým. Přihlášené adeptky tedy budou rozřazeny do těchto čtyř kategorií:

- ŽENY DO 30 LET

- ŽENY DO 40 LET

- ŽENY NAD 40 LET

- DOBRÉ SRDCE

Dámy, které se do soutěže Žena roku 2020 přihlásí, tedy nemohou být nominovány ve dvou kategoriích zároveň. Příklad: Pokud se žena věnuje charitě a je jí 32 let, bude nominována pouze v kategorii Dobré srdce, nikoli současně i v kategorii Ženy do 40 let.