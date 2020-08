Zdání klame

Kosmetický průmysl není jen o tom dodat spotřebitelům na atraktivitě, má mnohem hlubší pojem. Jen málokdy si totiž uvědomuje, jak už pouhých pár tahů řasenkou, decentně zvýrazněné rty, nalakované nehty, čerstvě umyté vlasy se dokáží promítnout uvnitř nás, v našem sebevědomí. Jakmile jsme spokojené při pohledu do zrcadla, odrazí se to na našem vzezření. A pozor, stejnou moc mají také parfémy.

Vůně se totiž staly nedílnou součástí každodenního života většiny z nás. Jen málokdo vlastní pouze jeden parfém, když už, tak se jedná o velmi oblíbenou záležitost, se kterou jsme maximálně spokojeni. Ovšem propracovat se k ingrediencím, co se nám líbí, uspokojují naše čichové vjemy, trvá někdy opravdu dlouho. Kromě toho, co kus, to jiné požadavky. Zatímco vy dáte přednost květinovým tónům, někdo jiný preferuje dřevité akordy.

„Žena, která nenosí parfém, nemá budoucnost.“ Coco Chanel

Osudová žena

Pojďme se ale zaměřit na vůně, co jsou svůdné. Zahálí vás do hávu smyslnosti a nezávislosti, podpoří vaši sexualitu, umocní touhu po poznání.

K „hříšným“ vůním patří především parfémy sladké s pudrovým podkresem. Parfémy jsou sice těžšího charakteru, hodící se především pro noční příležitosti, přesto jej bez obav můžete vynášet také během dne. Jsou trefou do černého. Jen pamatujte na známé rčení, více je méně. Pokud to s parfémem přeženete, nikoho neuchvátíte, ba naopak.

Mezi nejsvůdnější akordy patří: vanilka, pačuli, pižmo, santalové dřevo, kompozice nasládlého cedrového dřeva, jasmín, magnólie či růžový pepř.

Kdykoliv sáhnete po parfému, aplikujte je pouze na tři místa. Mělo by se jednat o části prokrvené, k nim patří oblast za ušima, krční tepny, zadní část krku, vnitřním zápěstí, loketní jamky, dekolt, podkolenní jamky. Zde nalezneme pulsující body, které vůni rozvíjejí pomalu během celého dne.

Jestli získáte pocit, že již parfém necítíte, stačí na místo nanést pár kapek teplé vody, případně trocha vezelíny, stačí i balzám na rty, ale bez parfemace.

Parfémy nejsou pouze voňavou tekutinou, dělají nás krásnější, sebevědomější a sexy.

Rady na závěr