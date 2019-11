Součet všech faktorů, které ovlivňují akné, se nazývá EXPOZOM. Patří sem životní styl, kouření, užívané léky, kosmetika, mechanické faktory, psychika, ale také strava. Mezi nejvíce diskutované potraviny ve spojení s výskytem akné patří mléčné výrobky a sladké potraviny (tzv. potraviny s vysokým glykemickým indexem).

U mléčných výrobků je problém spíše v obsahu hormonů než v množství kalorií. Je důležité pozorovat, jak působí právě na vás a zda přispívají ke zhoršení stavu pleti. Pojídání sladkostí zase vede ke zvýšení hladiny inzulínu, který stimuluje tvorbu testosteronu, a ten podporuje tvorbu mazu. Je tedy možné, že pokud si tyto dobroty nebudete dopřávat v rozumné míře, objevíte na pleti několik nových pupínků.

Obecně je doporučena pestrá strava bohatá na ovoce, zeleninu, vitamíny, libové maso a ryby. Konkrétně u vitamínů se nedoporučuje užívání vitamínů skupiny B, které mohou projevy akné vyvolávat.

Každý pacient s akné je individuální a zhoršení může nastat po různých jídlech. Zatím existuje pouze málo studií, aby byl prokázán jejich přímý vliv na vznik akné. Všeobecně je odborníky doporučována pestrá, vyvážená strava. Určitou možností je tzv. eliminační dieta, kdy se po dobu třech týdnů vysazují mléčné výrobky a produkty s tzv. vysokým glykemickým indexem. Následně se tyto potraviny zavádí do stravy postupně, nejprve např. mléčné výrobky. Důležité je pleť kontrolovat po dobu 3-4 dnů, pokud nedojede ke zhoršení, je možné přidat další potravinu. Vhodné je si zapisovat do deníčku co jsme který den jedli a kdy se pleť zhoršila, z toho se dá snadněji vypozorovat, po jakých potravinách došlo ke zhoršení.

