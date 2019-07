Není to jen pokožka, kterou bychom před vlivy letního počasí měli chránit. Na dovolené u moře si své musí vytrpět i vlasy. Po návratu nás tak často čeká nemilý pohled do zrcadla, kdy zjistíme, že se barva vlasů vyšisovala, konečky roztřepily a vlasy jsou hrubé a zkrabatělé. Přinášíme pět tipů, jak to napravit.