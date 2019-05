Délku a kvalitu vlasů z velké části ovlivňuje imunita a celkový životní styl. Někdy se však můžete snažit sebevíc a vaše vlasy jednoduše ne a ne narůst do takové délky, kterou byste si představovala. Nejen s tímto, ale i s celou řadou jiných problémů ohledně vlasů pomáhá stále relativně nový obor - trichologie. Právě dvě zahraniční tricholožky z kliniky, která se zabývá kvalitou vlasů a vlasové pokožky, se podělily o cenné rady a návody, jak si svépomocí dopomoci k delším vlasům.

Zjistěte příčinu

Startovním bodem za lepšími a delšími vlasy je zjištění, co je důvodem, proč vaše vlasy rostou pomalu nebo vůbec. Děje se to proto, že vlas nestihne dorůst do větší délky, protože dříve vypadne. Tricholožky uvádějí jako nejčastější příčinu špatnou životosprávu. Tím se myslí zejména nedostatek živin přijímaných ze strany. Dalším důvodem může být život plný stresu.

Pokud jste si vědoma, že právě špatné stravování může být důvodem špatně rostoucích vlasů, tricholožka doporučuje doplnit stravu o železo a vitamín B12. Dalším tipem je také přidání bílkovin a to hlavně během snídaně. Jelikož vlasy nejsou pro život nezbytně důležité, tělo jim tyto látky neposílá, pokud jich nemá dostatek. Když bude vědět, že je proteinů dost, dočkají se jich i vaše vlasy. Příště si tedy ke snídani dopřejte vařené vajíčko nebo nízkotučný cottage sýr navíc.

Domníváte se, že za zpomaleným růstem stojí spíše stres? Zkuste pár hodin jógy nebo pilates týdně. Pustit se můžete také do dalších způsobů, jak snížit hladinu stresu. Například více pohybu na čerstvém vzduchu, občasný detox od sociálních sítí a internetu nebo meditace.

Starejte se o vlasovou pokožku

Pokud je vaše vlasová pokožka ucpaná odumřelými buňkami nebo jinak zaplněná a nemůže přirozeně dýchat, může zpomalovat růst vlasů. K jejímu správnému čištění nestačí pouze běžné mytí vlasů. Je třeba se naučit správný postup, jak k mytí přistupovat. V první řadě používat šampón, který neslibuje objem, uhlazení nebo lesk, protože tyto šampóny obsahují látky, které pokožku zanáší. Klidně si kupte raději dětský šampón a vlasovou pokožku jím důkladně promasírujte i dvakrát za sebou. Vyzkoušet můžete také vlasový peeling nebo čistící vlasovou masku. Tricholožka doporučuje nezaujímat k mytí vlasů příliš horlivý přístup, raději kruhovitě postupně promasírovat celou pokožku hlavy.

Zastřižení roztřepených konečků

Jediný správný způsob, jak se zbavit již jednou roztřepených konečků, je jejich zastřižení. Jakmile máte vlasy zastřižené přichází čas na prevenci, abyste se za krátký čas opět nedočkala roztřepení. První radou tricholožky je správný vlasový kartáč: „Vyvarujte se štětinových a kovových kartáčů. Bez ohledu na strukturu svých vlasů vybírejte vždy kartáč se zaoblenými konci a odvzdušněnou podložkou.“ Následně byste měla také správně přistupovat k samotnému česání. Dle rad odbornice byste měla vždy začínat s pročesáváním od konečků a postupně pokračovat směrem k vlasové pokožce.

Nic nepomáhá? Vyhledejte odborníka

Pokud zkoušíte doplnit stravu o cenné vitamíny, správně vlasy myjete i češete a stále se nesetkáváte s úspěchem, není ostudou vyhledat odbornou pomoc. Tou je v tomto případě právě kadeřnické křeslo trichologa. Ten se vás vyptá na váš životní styl a rutinu péče o vlasy a na základě toho a krátkého vyšetření zjistí, co může být příčinou zpomaleného růstu vlasů nebo jejich špatné kvality. Následně doporučí ideální produkty o péči o vlasy (bez nucení jejich nákupu) a pomůže vám nastavit ideální přístup péče k vašim vlasům.