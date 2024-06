Vlasové #MustHaves produkty na letní cestování!

Fresh i bez šampónu

Během dlouhých letů nebo po probdělých nocích (nejen) pod širým nebem zkrátka suchý šampon vždy přijde vhod. Svěží pocit i na druhý den vám zajistí Aveda Shampowder™ Dry Shampoo. Je favoritem i díky své krásné vůni a schopnosti rychle absorbovat přebytečný maz pokožky hlavy a efektu přirozeného objemu.

Více objemu!

A když už mluvíme o objemu – právě toho se nám často druhý den po umytí hlavy nedostává. Za noc totiž mají naše vlasy tendenci splihnout, a to nejen kvůli tomu, že spíme s hlavou zabořenou do polštáře. S takovým problémem si hravě poradí virální produkt Bumble and bumble Thickening Spray, který si aplikujete do mokrých vlasů před foukáním. Objemu a textury si budete užívat až několik dní. Sprej je k vlasům šetrný, a navíc je i hydratuje.

Štěstí přeje připraveným

Vnější vlivy a znečištěné prostředí opravdu může dát našim vlasům zabrat. Proto nezapomínejte zařadit vyživující sérum do rutiny pár týdnů před cestou na dovolenou nebo na několikadenní festival. Sérum pro hustotu vlasů The Ordinary Multi-Peptide Serum je lehký a koncentrovaný bezoplachový přípravek s kofeinem, navržený tak, aby podporoval zdraví vlasové pokožky. Díky tomu si užijete hustší a plnější vzhled svých vlasů.

Prázdninový styling

Ať už preferujete sepnutí do vysokého culíku, nebo pevně sepnutý drdol na večerní zábavu, neměli byste zapomínat na praktické doplňky. Sáhněte proto po stylových sponkách brush Art Hair Clip.

Když všechno jiné selže

A nemůže chybět ani pomocná ruka na každou příležitost – malý pomocník zachraňující nás ve všech nečekaných situacích – Invisibobble X Rúrik Gíslason Sprunchie Slim. Tato gumička je k vlasům maximálně šetrná, neláme je, a hlavně na nich nezanechává otlak. Když ji tedy sundáte, nikdo nepozná, že jste měli vlasy sepnuté. Mějte ji vždy po ruce – nikdy totiž nevíte, kdy přijde vhod!