Žádný životní krok do neznáma není snadný, chce to kuráž, a hlavně, myslet pozitivně. Výjimkou není ani změna image. Málokterá žena sebere odvahu k razantnímu kroku, ač o tom dlouhou dobu sní. Je to velká škoda, protože i “pouhá” obměna účesu dokáže divy. Pokud se stále rozhoupáváte, inspirujte se mezi slavnými ženami.