Krátký kabát s velkou kapucí a širokým zavazovacím páskem obsahuje příměs vlny a je extra hřejivý. Cena 1599 Kč
Autor: Bonprix
Kabelka s horním zipem a nastavitelným páskem přes rameno bude vaší věrnou společnicí v práci i na vycházkách. Cena 979 Kč
Autor: H&M
Neničte si nohy v lodičkách a na pobíhání po městě nazujte růžové tenisky se zapínáním na zip na nártu. Cena 1280 Kč
Autor: Eobuv.cz
Tepláky s lampasy nejsou jen pro mladé. Skvěle vypadají i s obyčejným tričkem a dokážou dodat outfitu ležérnost i svěží, doslova omlazující efekt. Cena 299 Kč
Autor: Sinsay
Bunda na přechodné období s výrazným prošíváním je lehká jako pírko, přitom vás udrží v teple. Cena 359 Kč
Autor: Sinsay
Blůza s dlouhým rukávem, kašmírovým vzorem a volány. Cena 579 Kč
Autor: Bonprix
Široké splývavé kalhoty s volným střihem mají vysoký pas a lichotivé puky po stranách. Cena 859 Kč
Autor: H&M
Šátek s rafinovaným střihem je uvázaný za minutku. Cena 155 Kč
Autor: Primark
Hřejivý polo svetr s výraznými pruhy v módní, kratší délce. Cena 699 Kč
Autor: F&F
Propínací svetřík můžete nosit na holé tělo nebo pod něj přidat tričko či rolák. Cena 800 Kč
Autor: Bonmarché.co.uk