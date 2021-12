Nemusíte setrvávat dlouhé hodiny na nákupech v obchodních centrech. I na internetu lze dobře a hlavně pohodlně pořídit krásné vánoční dárky.

Pro ni

Se ženami to má Ježíšek poměrně snadné, co si budeme povídat. Nic nezkazíte líbivým šperkem, stylovou kabelkou, kvalitní kosmetickou péčí či voňavým parfémem. Těchto dárečků není nikdy dost… Ovšem na výběr máte více skvělých záležitostí, než je léty osvědčená klasika.

Dnešní doba psychice moc nepřeje, je tak ideální čas pořídit mamince či sestře hýčkání ve zkrášlujícím salónu, kde se jim odborníci postarají o vlasy, nehty či pokožku. A když zatoužíte darovat něco nezapomenutelného, porozhlédněte se po voucheru na víkendový wellness pobyt, ten oceníme totiž opravdu všechny.

Maminky, babičky a ženy naším srdci nejbližší si zaslouží jen to nejlepší. I když zkušené dámy již vědí, že štěstí si za peníze, na rozdíl od dárků, nelze koupit.

Pro něj

Ach, ti muži. Vymyslet, co tentokrát darovat pánům tvorstva na Vánoce „jiného”, je zatraceně těžký oříšek. Nic nechtějí, nic nepotřebují, kdyby náhodou něco neměli, tak si to přeci pořídí… I u nich však naleznete tradiční kousky, co potěší.

Oblíbeným parfémem (nepouštějte se raději do experimentů), předplatným časopisu, lahvinkou dobrého alkoholického moku, čtivou knihou, ponožkami či novým oděvem nic nezkazíte. Jak je známo, pánové celkové neradi nakupují, ocení tak vše.

Zkuste ale sáhnout i po originálním dárku, například personalizované dýmce, pásku s vyraženými iniciály, prvotřídním holícím strojku, který vydrží oproti žiletkám dlouhé roky.

Buďte jako chytrá horákyně. Pořiďte partnerovi rafinovaný dárek v podobě dámského spodního prádla pro vás a speciální dárek mu předveďte se vší parádou.

Pro páry

Pokud vybíráte pozornost zamilovaným, perfektně fungují různé doplňky do domácnosti, sladěné trenýrky na spaní, hrnečky „lásky”, dárková kazeta dvou parfémů - pro něj a pro ni. Nerozlučné duo zajisté potěší také párová masáž, pobyt v romantickém hotelu, gurmánský zážitek v lepší restauraci, kurz vaření či erotiky.

Pro děti

Nejmenším udělá radost vše, navíc ty jiskřičky v očích, když dárky od Ježíška rozbalují, ty dělají z Vánoc onen nezaměnitelný čas. Ač mají hraček ratolesti dostatek, přesto jim pořiďte nějakou novinku.

Rozvíjejte jejich osobnost pomocí her, kterých je dnes na trhu více než dosti. Stolní zábavou také utužíte pouto rodiny. Odrostlejší chlapci a dívky jistě ocení vychytávky dnešní doby v podobě bezdrátových sluchátek, nových telefonů a tabletů, trendy batohů populární značky či módní obuvi.