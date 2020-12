Vybrat dárek pro muže dát skutečně zabrat.

Pro drahou polovičku

Své lásce bychom snesly modré z nebe, jenže někdy mohou být problémem finance. Ač je krásné, že na milovaného myslíte a chcete mu udělat upřímnou radost či splnit jeho sny, zadlužit se by však bylo zbytečné. Zvláště v dnešní vrtkavé době, kdy nevíme, co bude zítra.

Držte se při zemi. Dobře zvažte své možnosti. Posaďte se a přemýšlejte, o čem v poslední době váš miláček mluvil? Nelíbilo se mu „něco“, když brouzdal po internetu? Neobdivoval nové obutí svého kolegy, kožený obal na notebook? Ne? Pak kontaktujte nejlepšího kamaráda, zdali on neví, co by ho potěšilo.

Opět nevíte, co nadělit svému milému? Musíte ho lépe poslouchat, případně zavolat jeho přátelům, ať vám jsou nápomocni.

Nikdy nic nezkazíte jeho oblíbeným parfémem, novými trenkami či jiným módním kouskem, sportovní výbavou, pokud jde o aktivního člověka. Nepouštějte se ale do nepoznaných vod. Muži totiž neradi opouštějí své zvyklosti a rutinu.

Nabízí se také možnost voucherů na adrenalinový zážitek nebo do moderního holičství, předplatné zajímavého čtení, poukaz na speciální večer, kdy mu splníte jeho tajné erotické vize. Poslední zmíněná záležitost bude mít zajisté velký ohlas.

Rodinná pouta

Když už se podaří vymyslet dárek pro partnera, přichází další hlavolam, co pro tatínka. Ten všechno má a nic nepotřebuje, jak s oblibou říká. Poraďte se s ostatními členy rodiny, třeba budou mít nějaký skvělý nápad. Výhodou je, že se můžete společně složit na něco dražšího, například nový mobilní telefon, počítač, kurz střílení atd.

U dědečků je výběr dárků snazší, ti nepohrdnou dobrým čtivem, dýmkou a tabákem. Vhod přijdou různé doplňky stravy a léčivé masti. Neurazíte ani „měkkýši“ v podobě ponožek, pohodlných bačkor, hřejivého pyžama, případně výtečnou kořalkou na „vypálení červa“.

Pokud se muži trefíte do noty, může jít i o splněný dětský sen, mají velkou radost, kterou neskrývají.

Nesmíme zapomenout ani na bratry. Mladším mužům se trefíte do noty trendy batohem, stylovým obutím, nesmrtelnou džínovou bundou, případně podpořte jejich zálibu ve sbírání modelů aut. Staršímu bráchovi obstarejte romantický víkend na horách s jeho ženou, kdy jim přislíbíte jako bonus hlídání ratolestí, z toho budou maximálně nadšení.