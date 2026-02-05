Valentýn jako oslava sebelásky. Protože péče začíná u vás…

Komerční sdělení   10:00
Valentýn už dávno nemusí být jen o romantických gestech pro druhé. Stále častěji se stává připomínkou toho nejdůležitějšího vztahu, který v životě máme – vztahu k sobě samým. Sebeláska není trend ani klišé. Je to každodenní rozhodnutí dopřát si péči, pozornost a čas. Bez zbytečných výčitek.

Valentýn jako oslava sebelásky. | foto: Archiv Tomas Arsov

Značka TOMAS ARSOV letos pojímá Valentýn právě v tomto duchu – jako svátek vědomé péče, regenerace a malých rituálů, které mají dlouhodobý smysl.

Malé rituály, které Udělají velký rozdíl

Sebeláska se často neodehrává ve velkých gestech, ale v drobných každodenních momentech. Ve chvíli, kdy si večer sundáte make-up, zpomalíte a dopřejete pleti hydrataci nebo regeneraci.

Ideálním pomocníkem pro rychlý domácí „self-care“ rituál jsou hydrogelové masky a patche, které pleti dodají okamžitý komfort a svěžest. Skvělým příkladem je sada 2× LONGEVITY hydrogelové polštářky + 2× LIFTING EXPRESS hydrogelová maska, která se hodí přesně na ty večery, kdy chcete pleti vrátit energii a sobě pocit, že o sebe pečujete.

Valentýn jako oslava sebelásky.

Pokud máte chuť na komplexnější péči, valentýnské balení komplexní péče o pleť propojuje několik kroků do jednoho uceleného rituálu – od čištění až po hydrataci. Ideální volba pro ty, kteří chtějí dát pleti opravdu všechno, co potřebuje.

Valentýn jako oslava sebelásky.

Vlasy jako součást sebelásky

Péče o sebe se neomezuje jen na pleť. To, jak se staráme o své vlasy, má velký vliv na to, jak se cítíme samy se sebou. Zdravé, hydratované a vyživené vlasy nejsou luxus – jsou výsledkem správné péče.

Pro barvené vlasy je připraveno Valentýnské balení TOMAS ARSOV BONFIRE, které pomáhá zachovat barvu, lesk a vitalitu.

Valentýn jako oslava sebelásky.

Citlivá pokožka hlavy a oslabené vlasy ocení Valentýnské balení TOMAS ARSOV GREEN TEA, zaměřené na zklidnění a šetrnou regeneraci.

Valentýn jako oslava sebelásky.

A pokud vlasy potřebují především hydrataci a výživu, ideální volbou je Valentýnské balení TOMAS ARSOV INTENSIVE HYDRATING SET, které se zaměřuje na hloubkovou péči a elasticitu vlasů.

Valentýn jako oslava sebelásky.

Když chcete darovat pocit...

Valentýn je také ideální příležitostí darovat zážitek. Dárkové poukazy na e-shop nebo na proměnu vizáže v kadeřnictví dávají svobodu vybrat si přesně to, co dává smysl právě teď – a právě to je jeden z nejhezčích projevů sebelásky.

Valentýn jako oslava sebelásky.

Součástí valentýnské nabídky jsou i elegantní dárkové kazety, například TOMAS ARSOV Rose Raspberry Oud, která potěší smysly a funguje jako krásný doplněk k osobnímu rituálu péče.

Valentýn jako oslava sebelásky.
Valentýn jako oslava sebelásky.

A pokud se letos rozhodnete dopřát si péči o něco víc, Valentýn k tomu nabízí příjemnou motivaci – slevu 20 % na celý sortiment TOMAS ARSOV s kódem SEBELASKA a dopravu zdarma s PPL.

Valentýn jako oslava sebelásky. Protože péče začíná u vás…

Valentýn jako oslava sebelásky.

Valentýn už dávno nemusí být jen o romantických gestech pro druhé. Stále častěji se stává připomínkou toho nejdůležitějšího vztahu, který v životě máme – vztahu k sobě samým. Sebeláska není trend ani...

