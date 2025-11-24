Užijte si nákupní týden jako hvězdy

14:00
Black Friday už dávno nepředstavuje jen rychlé nákupy a lovení slev. Stal se obdobím, kdy si můžeme dopřát něco výjimečného – od třpytivých doplňků přes chytré beauty technologie až po chvíle, které přinesou klid a radost. Pokud hledáte inspiraci, přinášíme přehled toho nejlepšího, co si můžete během nákupního týdne nadělit.

Užijte si nákupní týden jako hvězdy: Black Friday průvodce krásou, stylem a chutnými zážitky. | foto: Archiv Apart

Zářivé okamžiky se značkou Apart šperky pro každou příležitost

Apart patří mezi nejoblíbenější šperkařské značky, a to díky kombinaci elegance, moderního designu a širokého výběru stylů. V nabídce najdete jak jemné kousky vhodné pro každodenní nošení, tak výrazné diamantové modely, které dokážou rozzářit každou slavnostní chvíli.

Užijte si nákupní týden jako hvězdy: Black Friday průvodce krásou, stylem a...

Letos přichází Apart s atraktivní Black Weeks kampaní, která probíhá od 14. 11. do 1. 12. 2025. Stačí nakoupit za alespoň 490 Kč a můžete využít zvýhodněné slevy, díky nimž si snadno poskládáte kombinaci šperků podle vlastního vkusu. Ať už vsadíte na minimalistické náušnice, ikonický prsten nebo rovnou celý set, Black Friday je dokonalý moment, kdy si dopřát něco krásného – nebo připravit dárek, který opravdu potěší.

Adventní brunch v CottoCrudo zážitek, který zpomalí předvánoční tempo

Předvánoční čas je hektický, proto je ideální dopřát si i chvíli, kdy se jednoduše zastavíte. Výjimečnou atmosféru nabízí Adventní Sunday Brunch v restauraci CottoCrudo ve Four Seasons Hotel Prague, který startuje 30. listopadu 2025.

Užijte si nákupní týden jako hvězdy: Black Friday průvodce krásou, stylem a...

Brunch je koncipovaný jako gurmánský zážitek, kde se harmonicky propojují prvotřídní chutě a klidná adventní atmosféra. Hosté si mohou vychutnat bohatý výběr studených i teplých pokrmů, signature speciality restaurace i širokou nabídku dezertů. Elegantní prostředí s výhledem na Prahu a špičkový servis dělají z nedělního brunche ideální místo pro načerpání nové energie a kvalitně strávený čas s blízkými – klidně i uprostřed rušného nákupního týdne. Více informací najdete na stránkách Four Seasons Hotel Prague.

Beauty technologie, které stojí za pozornost Black Friday s FOREO

Švédská značka FOREO i letos přináší Black Friday nabídku, která potěší všechny milovníky moderní péče o pleť. Připravila speciální výběr produktů i výrazné slevy, které platí od 10. listopadu do 2. prosince s kódem FOREOBF35.

Užijte si nákupní týden jako hvězdy: Black Friday průvodce krásou, stylem a...

Mezi nejzajímavější produkty patří FAQ™ 202, ultralehká LED maska s osmi světelnými spektry, které viditelně vypínají pleť už během dvou týdnů. Pro ty, kdo hledají liftingové účinky, je skvělou volbou BEAR™ 2, jenž pracuje se čtyřmi typy mikroproudu a tonizuje svaly obličeje i krku. Nabídku doplňuje FAQ™ 301 určený pro vlasovou pokožku, nebo například oblíbené zařízení LUNA™ 4, které perfektně čistí a rozjasňuje pleť. FOREO tak opět ukazuje, že spojení technologie, designu a účinnosti dokáže povýšit běžnou skincare rutinu na profesionální úroveň.

Témata: technologie, šperk, FOREO

Užijte si nákupní týden jako hvězdy: Black Friday průvodce krásou, stylem a...

Black Friday už dávno nepředstavuje jen rychlé nákupy a lovení slev. Stal se obdobím, kdy si můžeme dopřát něco výjimečného – od třpytivých doplňků přes chytré beauty technologie až po chvíle, které...

24. listopadu 2025

