Víte, že oděvní průmysl jednoznačně patří k největším znečišťovatelům životního prostředí? Naštěstí přibývá lidí, kteří to berou na zřetel a dávají přednost oblečení z udržitelných materiálů i ekologické a etické výrobě.

Následky náročného loňského roku pociťuje také módní průmysl. Celosvětová pandemie mění i svět módy a přístup lidí k ní. A to nejen tím, že se módní přehlídky přesunuly na internet (některé dokonce do digitální podoby), a nákupy do e-shopů (mimochodem zákazníci při nich teď častěji zadávají heslo: udržitelnost).

Co bude dál? Dá se odhadnout, že bude méně sezonních módních kolekcí, méně novinek, méně slev a (doufejme) i méně bezhlavého nakupování.

5 kroků pro udržitelnou krásu

1. Minimalizujte šatník, nakupujte jen to oblečení, které opravdu potřebujete, padne vám a unosíte ho s dobrým pocitem.



2. Važte si kousků, které už máte, a dobře o ně pečujte.

3. Pečlivě vybírejte, pořizujte si kvalitní a nadčasové oblečení, které dlouho vydrží.

4. Podporujte lokální tvůrce, řemeslníky a výrobu.

5. Dávejte přednost oděvům a doplňkům z ekologických a udržitelných materiálů, jako jsou organická (bio) bavlna, konopí, bambus, recyklované materiály aj., a etickým značkám, které řeší, z jakých materiálů vyrábějí a jakým způsobem.

6. Pokud už některé kousky nebudete chtít, tak je upcyklujte, vyměňte s kamarádkami za jiné, prodejte, věnujte v na charitu apod.

7. Už úplně nenositelné oblečení dávejte do recyklačního kontejneru na textil.