Z mobilních telefonů se tak stává kapesní počítač se spoustou funkcí a možností, které vám umožní být tím, kým chcete. Své o tom ví i značka Xiaomi, která nedávno uvedla do prodeje modely Mi 10T Series, které jsou doslova stvořené pro kreativitu.





Smysl pro detail v ultra vysokém rozlišení

Doby, kdy byl běžný jeden samostatný snímač, jsou už dávno pryč. Dnes je již u chytrých telefonů standardem selfie kamera, spolu s hlavním fotoaparátem a makro senzorem na zadní straně. Některé telefony dokonce využívají prvky umělé inteligence. Třeba právě nové modely série Mi 10T od Xiaomi.

Pokrok postupně vedl i k rozvoji mobilní fotografie jako kategorie v mezinárodních soutěžích. Ohromující snímky dnes díky mobilním telefonům vznikají doslova po celém světě a není nic jednoduššího, než začít objevovat krásu fotografie na vlastní pěst. Při focení se maximálně vyplatí pracovat s dobrým přirozeným světlem. Přiblížení je zatím často zajišťováno hlavně softwarově, ale kromě prvků umělé inteligence vidíme také nastupující trend speciálních makro kamer. Příkladem za všechny novinky Mi 10T Pro a Mi 10T, které se právě takovým snímačem pyšní. Takové smartphony vám už dnes pomohou i při horším světle díky pokročilému nočnímu módu.

Tvorbě vlastního obsahu už nestojí nic v cestě

Na úpravu fotek jsme si už poměrně zvykli. I sociální sítě ve svých aplikacích nabízí jednoduché způsoby, jak vdechnout obrázkům nový rozměr. Zajímavostí je, že i na soutěžích pro mobilní fotografy smí být fotka upravována taktéž pouze v telefonu. V tu chvíli už do hry ale vstupují specializované programy. Doporučujeme začít například s aplikací Snapseed.Zcela nového rozměru se dočkala i videa. Stabilizace obrazu ještě jaro nedělá, ale třeba v novince od Xiaomi si v klidu poradíte s videem 60 FPS v rozlišení i 8K! Výhoda natáčení na telefon je jednoznačně v rychlosti a jednoduchosti, podobně jako u fotografií.

Focení mobilem a rychlé sdílení. Tvůrcem může být každý.

Dnešní chytré telefony vám dovolí to, co ještě donedávna vypadalo jako daleká budoucnost. Vaše přátele, kolegy nebo dokonce followery můžete doslova ohromit vlastním obsahem. Doby, kdy byla každá druhá fotka rozmazaná nebo jí rušil šum, jsou pryč. Například v novém modelu Mi 10T Pro od Xiaomi se o křišťálově čistý obraz postará 108Mpx snímač. Není na co čekat, vyrazte třeba do přírody, kde dostanete z foťáku maximum. Neuniknou vám ani okouzlující detaily stromů nebo květin v zimním nádechu. S novými telefony série Mi 10T si užijete i pokročilý makro snímač, který dokonale zachytí z blízka ty nejmenší detaily. Nezapomeňte také v nastavení zapnout zlatou mřížku, která vám usnadní najít dokonalou kompozici.

