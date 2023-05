Líčka jako růže květ. Tvářenku je třeba pečlivě vybrat i nanést

Nejdřív se pojďte podívat na samotný význam slova růž. V odborných publikacích se dozvíme, že je to označení pro rtěnku, pocházející z francouzštiny. Zajímavé. Abychom ale my byli korektní, budeme hovořit o růži na tvář.

Ano, to je ta nezbytná pomůcka pro stínování a vylepšování obličeje. Růž v našich končinách vystupuje též jako zdravíčko, a to právě z výše uvedeného důvodu – dodá tvářičce zdravou barvu, udělá takzvané ruměnce.

Je to víc než jen barva na tváře, správně vybraná a aplikovaná růž vás omladí a osvěží. Obzvlášť s přibývajícími léty, kdy pokožka ztrácí pigmentaci, je tvářenka nepostradatelná.

Kam s ní?

Kdysi bylo módní používat růž k prozáření celého obličeje, ve finále to ale vypadalo dost uměle a nepřirozeně. Dnes se nanáší hlavně na lícní kosti. Roztírá se do ztracena, na tváři by neměly zůstat ostré linie.

Pár růžových tipů Tvář se rozzáří a získá víc barvy, když růž aplikujete i na oba ušní lalůčky.

Tvářenku zdatně nahradí bronzové pudry. Vyberte si podle barvy pleti světlý, střední nebo tmavý odstín.

Sladit zdravíčko s odstínem rtěnky znamená, že bude tvář krásně sjednocená.

Prášková růž se líčí přes make-up a pudr velkým měkkým štětcem. Není jí dobré používat moc, stačí opravdu troška, v podstatě poloviční množství, než jste původně zamýšlela, a pak ji ještě dvakrát rozetřete. S aplikací se začíná na nejplnějších částech tváře pod středem oka a postupuje se směrem dolů ke spánku.

Krémová růž se nanáší pomocí prstů nebo houbičkou ještě před vrstvou pudru. Když se s ní naučíte pracovat, uvidíte, jak pak krásně splyne s pletí. Na druhou stranu nevydrží tak dlouho jako pudrová tvářenka...