Jste fanynkou módních trendů? Opatrně, ne všechny vám budou slušet

Můžete módě rozumět, můžete přesně vědět, co se nosí, ale pokud bezhlavě podlehnete vábení trendů, které nemusí korespondovat s vaším věkem, postavou či barvou vlasů, nedojdete k módní nirváně, ale spíš k pekelnému výsledku. Bohužel, ne vše, co pro nás návrháři na letošní rok připravili, bude slušet právě vám.

Barvou letošního roku je Viva Magenta, jedna z těch, co umí dodat energii a zlepšit náladu. Jistě, na takovou zázračnou barvičku má nárok přece každý, je ale dobré si připomenout, že barvy se nejlépe vybírají podle toho, jaký jste typ, jaký máte odstín vlasů, očí a pleti.

Obecně se dá říct, že Viva Magenta sluší všem, a to hlavně proto, že přichází v různých stupních sytosti. Tlumená je vhodná i pro blondýnky, ač by se jí měly vyhýbat, pokud se chtějí odít do jednoho odstínu od hlavy až k patě, tmavá přistane tmavovláskám.

Nadále budou in teplákové soupravy. Často se prodávají v kombinaci s crop mikinami, ty jsou ale určené spíš pro hodně štíhlé a hodně mladé dívky. Dospělá žena má raději střízlivější teplákovku klasického typu, která není jen na efekt, ale je i pohodlná a dá se nosit spolu s kabátem prakticky kdykoliv, když zrovna nejdete do práce.

Trend romantických šatů s květinami a krajkou se hodí víceméně pro všechny, ženám preferujícím minimalismus ale možná bude dělat problémy. Jen těžko se v něčem vzorovaném a zářivém budou cítit přirozeně.

Že by dotyčným přišla vhod spíš černá, které je také dost? Jak se to vezme, kdo zaznamenal velký seriálový hit pro náctileté o Wednesday Addams nebo sledoval dobrodružství čarodějky Sabriny Spellmanové, ten už na trend gothic glamour s prvky viktoriánského stylu narazil. Černé šaty a svetry, bílé límečky, zapínání až ke krku – velmi upjaté, ale ve výsledku jde o proklatě sexy úbor, ve kterém se cítí fajn nejedna puberťačka. Ve verzi s delší sukní se hodí i pro zralé ženy, ale je na místě to vyvážit něčím obyčejným. Džíny, černé kalhoty, k tomu svetřík a bílá košile? Hmm, vypadáte skvěle!