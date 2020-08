Mít obuv a kabelky pouze v černé či hnědé barvě je obrovská chyba. Pomocí nápaditých doplňků můžete vzhledu vdechnout svěží šmrnc.

Nesourodá souhra

Najděte svůj osobitý styl, který vám bude sedět, budete si v něm připadat krásně, a především pak pohodlně. Zapomeňte na to, že v outfitu se nesmí objevovat různorodé vzory, míchat styly, barvy by měly ladit, obuv musí korespondovat s kabelkou. Nic z toho už není pravda. Právě dnes se ruší jakékoliv módní mantinely. Jediným důležitým aspektem je umět pracovat se svou postavou, neupřednostňovat kvantitu před kvalitou.

Romantické šaty a rockerské obutí, basic tričko a volánková sukně, zde vidíte, že propojování různých stylů odívání vypadá zkrátka skvěle!

Správná velikost oděvů je ta, kopírující linie těla

Paradoxem zůstává fakt, že v tak široké nabídce oblečení, kterou zde máme, jsou některé dámy schopné nosit oděvy o několik čísel menší. Zcela nevhodné k vlastním proporcím, věku a vzhledu. Nejenže celek působí úsměvně a lacině, ani nositelka si nedělá dobrou vizitku. Dámy, prosím, mějte důstojnost a soudnost.

Pokud máte větší bříško, boky, zadeček, stehna, snažte se od problémových partií rafinovaně odpoutat pozornost. Není to nic těžkého. Okamžitě ze šatníku vyhoďte kousky menších velikostí, z nichž se vám derou špíčky. Na druhou stranu, ani příliš volné modely nejsou žádoucí. Najděte zlatou střední cestu. Nechte důvtipně vyniknout ženské linie, dbejte na vytvoření siluety přesýpacích hodin a investujte do udržitelných tkanin.

Džíny musí dosahovat pod kotníky

Ještě nedávno se spousta jedinců posmívala těm, co vynášeli džíny a kalhoty nad kotníky, „havlovky” jsou ale zpět. V současnosti jen stěží naleznete nohavice délek těsně nad paty. Moderní záležitostí číslo jedna jsou totiž zkrácená varianty. A tento hit v brzké době neskončí. Také na podzim a v zimě budou vysoce módní. Nezoufejte, klasických džínsů se nemusíte ihned zbavit. Stačí je jen ohrnout.

Letošní podzim bude stát za to, tedy, co se módy týče...

Nesourodé doplňky

V minulosti bylo velkým přešlapem kombinovat zlato a stříbro. Ty časy jsou však pryč. V posledních několika sezónách patří propojování různorodých kovů a materiálů ke stěžejním hitům napříč světem krásy. A nemusí jít pouze o výše zmíněné kovy. Klidně mezi šperky zakomponujte i perly, brilianty či polodrahokamy.

Efektně vypadá vrstvení šperků. Vyneste na krku bez obav hned několik náhrdelníků různých délek, tím totiž protáhnete šíjí, takže budete působit sebevědomě, také do výšky na oko přidáte pár centimetrů. Fádní outfit okořeňte o několik prstenů, náušnice, kdy každá bude jiná. Fantazii se v tomto případě meze nekladou.

Šperky jsou pomyslnou třešničkou každé kreace, nepodceňujte jejich sílu.

Boubelky a bílá barva

Je všeobecně známo, že některé odstíny umí postavu opticky rozšířit či naopak protáhnout a zeštíhlit. Stejně tomu je v případě módních detailů jako jsou například volánky. Ta mají stejnou pověst, přidávají na objemu. Právě z tohoto důvodu se nedoporučují pro ženy, které mají kilogramy navíc, případně pro majitelky bujného poprsí. Opět jde o zastaralé pravidlo.

Když je vaše figura celkově vyvinutější, doporučuje se pár stylingových rad, co umí s plus size liniemi pracovat ku prospěchu vzhledu. Nicméně byla by škoda se vyhýbat světlým tónům, které jsou, a hlavně budou šik.

Místo upnutých šatů vybírejte modely volnější avšak s důrazem na pas. Ten je ve vašem případě alfa omegou. Místo mini délek oblékejte slušivé midi, tedy délky pod kolena, do poloviny lýtek. Co se týče moderních volánků, pak možná připoutají pozornost, ale také vaše přednosti rafinovaně maskují. A popravdě, byl by hřích maskovat takový sexy dar shůry, za který některé dámy platí plastickým chirurgům horentní částky.