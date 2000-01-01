Na první pohled je jasné, že tahle bundička vás nezahřeje. Nadělá ale spoustu parády! Průsvitný šifonový bomber oživí jakýkoli obyčejný outfit a působí nesmírně stylově. Oblékněte ho k džínám a bílému tílku, jako vidíte na modelce, nebo přes hladké černé šaty. Cena 1999 Kč
Autor: s. Oliver
V 90. letech jsme obdobné modely vídali na každém kroku, nyní se móda dvouvrstvých šatů vrací. V horkých dnech je noste samostatně, v chladnějším počasí budou vypadat skvěle s mikinou s kapucí, vytvoří se tak stylový kontrast. Cena 2199 Kč
Autor: s. Oliver
Výrazný transparentní í top bez rukávů přímo dýchá prázdninovou náladou. Nejvíc mu to o bude slušet v kombinaci s bílou barvou, jako vidíte na modelce. Odvážné ženy pod něj oblečou jen kontrastní podprsenku, moc hezky bude vypadat i jednoduché upnuté tílko – ať už bílé, tělové nebo tmavě modré. Cena 359 Kč
Autor: H&M
Transparentní halenka, jež decentně zakryje vše, co má zůstat skryto, bude ideální volbou do kanceláře pod sako či do divadla nebo na romantickou večeři. Na každodenní nošení ji kombinujte s džínami či plisovanou sukní. Cena 1399 Kč
Autor: s. Oliver
S teplými dny nastává dilema – jak se nepotit v kalhotách, když nejste milovnice sukní. Přesně pro takové ženy jsou volné kalhoty s krajkovou vrstvou. Do módy se vrací „harémky“, tedy kalhoty jako z dálného orientu. Dejte jim šanci, na jaro a léto nenajdete nic pohodlnějšího! Cena 999 Kč
Autor: Reserved
Háčkované oversize šaty jsou velmi efektní a přímo vybízí ke stylovému vrstvení. Nejvíce v kurzu je kombinace přes kalhoty, v létě budou perfektně vypadat i k šortkám nebo jen tak jako přehoz na pláž. Cena 3990 Kč
Autor: Massimo Dutti
Háčkovaný svetřík s většími oky bude ideálním parťákem do teplejších dní. Unosíte jej takřka ke všemu – k riflím, šortkám, sukním i jako lehký svršek přes šaty. Šťavnatý červený odstín vás rozzáří. Model se hodí pro všechny ženy bez ohledu na typ postavy. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Svetřík jako uháčkovaný z pavučinek se hodí pro ženy všech věkových kategorií i typů postavy. Outfitům s obyčejnými plátěnými kalhotami nebo riflemi dodá prvek ženskosti, obléct ho ale samozřejmě můžete i k sukni nebo přes šaty. Jen jej nepřebíjejte výraznými doplňky. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Nebudeme si nic nalhávat, na nošení průsvitného háčkovaného kompletu musíte mít odvahu i vhodnou postavu. V létě na přímořské promenádě nebo na zahradní oslavě v něm ale budete za módní ikonu! Aby celek nepůsobil lacině, vyhněte se podpatkům i výrazným blyštivým doplňkům. Cena 479 Kč
Autor: H&M