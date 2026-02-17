Modrozelená vám dopřeje tichý luxus. Zakomponujte ji do svého šatníku

Transformative Teal, jedna z klíčových barev roku 2026, přináší nejen do oblasti módy svěžest, klid, ale i dostatečnou dávku pozitivní energie. Pokud ji i vy chcete zakomponovat do svého šatníku, nalaďte se na barevné kombinace, s nimiž v módním světě rozhodně nešlápnete vedle. Radí stylistka Zuzana Čadková.
Galaktický třpyt

Pokud tápete v tom, jaký odstín barevných kovů zvolit, tentokrát máte na výběr. Skvěle a neotřele bude totiž fungovat jak zlato, tak stříbro. Představa kvalitního zelenomodrého svetru a výrazného náhrdelníku vyvolává dojem elegance a vkusu.

Monochromatické looky jsou v posledních letech neodmyslitelnou součástí našich šatníků, proto neuděláte chybu, pokud se do odstínu temného smaragdu zahalíte od hlavy až k patě.

Není třeba okázalých kousků, tato barva jasně říká: „Jsem otevřená změnám, kreativní a zároveň velmi sofistikovaná.“

Sportovně šik

Kousky dříve určené výhradně na sport jsou dnes běžnou součástí každodenních outfitů. Právě z tohoto propojení vzešel pojem sportovní elegance. Tenisky nebo mikinu v barvě mořských hlubin můžete snadno sladit s džínami nebo širokými kalhotami a moderní look je na světě.

Kreativní paleta

  • Není to jen jedna barva – ve skutečnosti v sobě skrývá nekonečné množství odstínů, které vypadají různě na denním i umělém světle. Vždy se proto vyplatí dívat se na ni z různých úhlů.

Patříte k těm, kteří mají z barev obavy a jejich nošení není pro vás komfortní? Začleňte zelenomodrou nejprve v doplňcích. Půjde o příjemné zpestření, zejména pokud máte v oblibě celočerné outfity.

Výhra v loterii

Nejvhodnější spojení této barvy se zdá být s královskou (ne)barvou letošního roku, označovanou jako Cloud Dancer. Jde o čistou, nebo chcete-li jinak – obláčkově bílou. Kontrast světlého a tmavého odstínu představuje tichý luxus, který je nenucený, přirozený a zároveň majestátní. Toto je sázka na jistotu.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

