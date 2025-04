TOMAS ARSOV uvádí řadu LONGEVITY

Řada LONGEVITY stojí na filozofii čistého složení, pokročilé vědy a podpory zdraví nejen zvenčí, ale i zevnitř. Produkty této řady jsou navrženy tak, aby řešily specifické problémy pleti, přispěly k jejímu zdravému vzhledu a podpořily přirozené regenerační procesy pokožky.

„Kosmetika je dnes mnohem víc než o vůni a textuře. To, co si dáte na pleť, může ovlivnit vaše zdraví dlouhodobě. Proto do našich produktů dáváme pouze to, co je opravdu potřeba a pečlivě sledujeme vědecké trendy i nová doporučení. Chceme, aby naše kosmetika byla účinná a zároveň zdraví bezpečná,“ říká Tomáš Arsov.

Ocenění na veletrhu FOR BEAUTY 2025

Veletrh FOR BEAUTY je jednou z nejvýznamnějších akcí v oblasti krásy a kosmetického průmyslu v České republice. Koná se dvakrát ročně v Praze a přitahuje nejen profesionály z oboru, ale také širokou veřejnost, která má zájem o nejnovější trendy v kosmetice, kadeřnictví a wellness. Součástí této prestižní události je také oceňování značek a produktů, které přinášejí inovace a vysokou kvalitu.

Získání ocenění Inovativní produkt roku na tomto veletrhu je pro značku TOMAS ARSOV velkým uznáním a potvrzením, že její filozofie zaměřená na čisté složení, vědu a zdraví přináší výsledky. „Velice si tohoto ocenění vážíme. Je to důkaz, že naše práce, investice do výzkumu a snaha přinášet zákazníkům to nejlepší mají smysl. Toto ocenění nás motivuje pokračovat v naší vizi a neustále posouvat hranice v péči o pleť,“ dodává Tomáš Arsov.

Pleťová řada TOMAS ARSOV LONGEVITY byla vyvinuta ve spolupráci s biochemiky a lékaři. Každý produkt obsahuje pečlivě vybrané aktivní látky s jasně definovaným účelem. Mezi klíčové složky patří například peptidy mědi, extrakt z buněčné kultury Goji, atelokolagen, extrakt z hroznového vína, IBR-Snowflake, RejuveNAD™, kyselina hyaluronová, ektoin nebo výtažky z cibulky bledule a klíčků slunečnice či voda z bílého i modrého lotosu. Všechny produkty jsou navrženy tak, aby podpořily přirozené regenerační procesy pokožky, přispěly k jejímu zdravému vzhledu a byly vhodným doplňkem každodenní rutiny péče o pleť.

Vyzkoušejte produkty řady TOMAS ARSOV LONGEVITY na vlastní kůži!

TOMAS ARSOV LONGEVITY Zklidňující noční maska (50 ml) 799 Kč

Omlazující a zklidňující noční maska redukuje jemné linky a vrásky, podporuje regeneraci, hydrataci a pevnost pleti a zklidňuje citlivou pokožku. Díky vysoce koncentrovaným látkám je účinnější než běžný noční krém. Obsahuje extrakt z buněčné kultury Goji, atelokolagen a chrpu polní.

TOMAS ARSOV LONGEVITY Omlazující sérum (30 ml) 999 Kč

Multipeptidové sérum působí na buněčné úrovni, redukuje vrásky a zpevňuje pleť. Nabízí intenzivní hydrataci, vyhlazení a projasnění pokožky a je ideální pro denní i noční péči. Obsahuje peptidy mědi, extrakt z hroznového vína, IBR-Snowflake, RejuveNAD™ a další účinné látky.

TOMAS ARSOV LONGEVITY NAD+ Booster (60 kapslí) 1 999 Kč

Tento prémiový doplněk stravy podporuje dlouhověkost a vitalitu. Zvyšuje hladinu NAD+ v těle, obnovuje DNA a dodává energii na buněčné úrovni. Obsahuje nikotinamid ribosid, quercetin, fisetin, resveratrol, koenzym Q10, vitamíny skupiny B, selen a další látky. Je vhodný jako doplněk kosmetické péče.

Proč NAD+

NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid) je molekula zásadní pro buněčný metabolismus a energii. S přibývajícím věkem jeho hladina klesá, což ovlivňuje vitalitu, regeneraci i schopnost těla opravovat poškození. Doplnění NAD+ podporuje zdraví buněk, zpomaluje proces stárnutí a přispívá k dlouhodobé energii.

Více na: arsov.cz