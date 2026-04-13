Tesori d’Oriente: Každodenní rituál pro tělo i mysl

Na co se můžete těšit
Na našem stánku na akci Restart uvidíte jak naše osvědčené varianty - např. vůni Ayurveda, inspirovanou ayurvédskou filozofií, tak novinky. Podle kalendáře už zima skončila, ale nejeden jarní den ještě umí být pěkně studený, proto je dobré mít po ruce hřejivou Vanilku a zázvor. Skutečné jaro rozkvete v naší další novince Ikigai s vůní japonské třešně. Naše hostesky Vám rády pomohou s výběrem a jistě ho usnadní i sada vzorků, které si můžete doma vyzkoušet. Navštivte také naše masérky a dopřejte si relaxační masáž rukou. Péče o ruce není nikdy dost, a tak zkuste na závěr své štěstí u losovacího bubnu a vyhrajte krém na ruce Tesori d´Oriente.
Vůně tajemných dálek
Zasněte se a přeneste se v myšlenkách do exotických krajů.
Milujete exotickou vůni koření? Vychutnejte si ji s produkty nové řady Vanilka z Madagaskaru & zázvor. Sprchový gel, aviváž a koupelový krém provoní vaši koupelnu a zajistí vám skvělou péči.
Vnitřní štěstí
Najít smysl života může být takhle jednoduché: Koupelový krém, sprchový gel a parfém Tesori vás přenesou do přítomného okamžiku a promění každodenní rutinu v harmonizující rituál pohody.
Japonci patří mezi národy s nejvyšší kvalitou života. Jejich tajemství? Rovnováha, schopnost zpomalit a nacházet radost v každodennosti. Říkají tomu ikigai, což ve volném překladu znamená něco jako „smysl bytí“. Najít svou ikigai pomáhá k nalezení vlastního vnitřního štěstí a naplnění, což má pak blahodárný vliv na fyzické i duševní zdraví. Touto filozofií se inspiruje nová řada Tesori Ikigai, postavená na ikonických ingrediencích japonské péče: třešňovém květu, symbolu čistoty a znovuzrození s jemnou květinově-ovocnou vůní, a rýžové vodě známé pro své hydratační a zjemňující účinky. Součástí je i parfém, který doslova působí jako aromaterapie – okamžitě navodí pocit klidu a relaxace. Koupelový krém a sprchový gel pak proměňují každodenní péči v malý wellness rituál s respektem k přírodě. Tesori Ikigai tak přináší víc než jen krásu, ale i momenty, ve kterých vám vše do sebe krásně zapadne a život dává radost a smysl.