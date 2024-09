Móda devadesátek a raného milénia je zpátky v plné síle a s ní i tenké obočí. Trend, který měl možná zůstat v propadlišti dějin. Anebo ne? Komu sluší a kdo by se mu měl raději vyhnout? Každopádně je...

Horoskop pro každé znamení na 36. týden roku 2024

Srpen je za námi, stejně jako prázdniny. Děti vstoupí do nového školního roku a jejich rodiče s nadějí vyhlížejí dobu, kdy se režim rodiny zase vrátí do svých zajetých kolejí. Co nás podle hvězd čeká...