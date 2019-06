Chytré hodinky

Digitální svět si podmaňuje lidstvo. Na jednu stranu je to smutné, ale je to tak. Jsme nervózní, když jsme chvilku bez mobilního signálu, nemáme v blízkosti internet, abychom zkontrolovaly pracovní e-mail. Pokud i vy patříte k ženám, které potřebují být neustále online, ale nebaví vás mít v ruce mobil, v kabelce notebook, jistě oceníte chytré hodinky. Dříve se vyráběly v neatraktivních modelech, teď je tomu jinak. Na trhu naleznete krásná provedení, jež se hodí ke všem módním stylům, včetně business looku. A navíc, což je velké plus, už nestojí jednu měsíční výplatu. Naopak se dají pořídit za rozumné peníze.



A co takové chytré hodinky umějí? Například zaznamenávají denní statistiky vaší aktivity včetně ušlých kroků, kilometrů, spálených kalorií a měření spánku, zvládnou i měření srdečního tepu. Vy tak vidíte, jak na tom se svou kondicí jste. Přímo na hodinkách vidíte údaje volajícího a zprávu si můžete ihned přečíst, aniž byste musela lovit telefon v kabelce.