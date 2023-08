Tajemství dokonalé pleti japonek odhaleno!

Co ji činí tak výjimečnou? Je to především inovativní nanodávkovací systém Forlle´d ( FINDS), který vynalezl Dr. Makoto Hatto a který do pleti chytře uvolňuje kyselinu hyaluronovou.

Nanodávkovací systém se skládá z komplexu nízkomolekulární kyseliny HA s ionizovanými minerály, pomáhá neinvazivně přenášet účinné látky do všech vrstev pokožky, aniž by narušil integritu, hloubkově ji hydratuje a posiluje její přirozenou regeneraci a imunitu. Účinnost Forlle´d lze pozorovat do 8 hodin po aplikaci a proniknutí až 70% účinných látek do všech vrstev pokožky.

Produkty Forlle´d pomáhají aktivovat přirozenou regeneraci pokožky, obnovují její strukturu, stimulují syntézu kolagenu, poskytují antioxidační ochranu. Taktéž podporují zdravý kožní mikrobiom, usnadňují posílení imunity a snižují záněty. K dostání exkluzivně pouze v Impera Clinic, www.imperaclinic.cz

Zpevňující krém na obličej má komplexní modelovací účinek na pokožku a zajišťuje okamžitý lifting.

Komplex peptidů a rostlinných extraktů působí proti všem hlavním příznakům stárnutí:

vyhlazuje vrásky

obnovuje turgor a pružnost pokožky

intenzivně naplňuje pokožku vlhkostí

Krém je určen pro každodenní péči o atonickou pleť s mnoha vráskami a výraznými známkami gravitační ptózy. Pravidelné používání krému definuje rysy a zpevňuje ovál obličeje po dlouhou dobu.

Cena: 4990 Kč