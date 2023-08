Svěží krása aneb jak na dokonale hydratovanou pleť

Základem je samozřejmě hydratace těla zevnitř, což znamená dodržování správného pitného režimu. Díky němu zabráníme dehydrataci a napomáhá vyplavení škodlivin z těla. Doplňování tekutin by mělo být průběžné, neboť naše ledviny zvládnou zpracovat nanejvýš litr tekutiny za hodinu. Zaměřte se především na čistou vodu, kterou můžete dochutit čerstvou mátou či limetkou. Říká se, že člověk by měl vypít denně 0,5 litru tekutin na každých 15 kilogramů hmotnosti.

Dopřejte pleti svěžest

Jakmile tělo trpí nedostatkem vody, projeví se to například únavou, bolestí hlavy a rovněž popraskanými rty, suchou pokožkou a mdlou pletí. Zaměřme se nyní právě na naši pleť, která je stále nejvíce odhalená a takové letní slunce pro ni představuje velké zatížení. K tomu si přičtěme každodenní stres a další škodlivé faktory jako znečištění. Projevy stárnutí na sebe tak nenechají dlouho čekat. Důležitou roli hraje rovněž věk, neboť jak roky přibývají, klesá hydratace pleti a ani buněčná obnova již neprobíhá tak rychle.

Uchovat pleť přirozeně svěží nebo ji znovu rozzářit pomohou správné hydratační přípravky. Oriflame přichází s praktickým řešením 2v1. Pleťová mlha Novage+ Proceuticals Micro Essence slouží hned k dvojímu účelu, využijete ji jako pleťovou vodu či esenciální mlhu, která osvěží kdykoliv během dne. Pleťová mlha vám zajistí 8hodinovou hydrataci a pomáhá k celkovému obnovení rovnováhy pleti a zjemnění jejích struktur. Díky obsahu kyseliny laktobionové, která má silné hydratační účinky a působí také jako mírný exfoliant, dosáhnete zdravějšího a mladistvějšího vzhledu. Jistě netřeba dlouze vysvětlovat, jak je důležité mít v rovnováze naši střevní mikroflóru. Avšak již méně lidí ví, že máme také mikroflóru kožní, jejíž opečovávání bychom neměli zanedbávat. Součástí složení pleťové mlhy je tak rovněž prebiotikum α-glukan, jež podporuje právě rovnováhu kožní mikroflóry, která chrání pleť před vnějšími vlivy. Mlha je vhodná pro všechny typy pleti, neboť neobsahuje alkohol, parfemaci, parabeny ani minerální oleje. Během svého ranního a večerního rituálu ji můžete použít jako pleťovou vodu a pak ji mít v tašce pro možnost celodenního osvěžení. Není totiž vůbec problém nanést mlhu na make-up. Rozhodně ale vždy jako základ použijte ochranný denní krém, který bude pleti štítem proti UV záření.

Rty k zulíbání

Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat i našim rtům, které jsou od pradávna symbolem smyslnosti. Suché a rozpraskané rty ale nikoho neoslní, k jemnosti a hydrataci jim však musíme pomoci. Jak na to? Dopřávejte si vitamíny v podobě čerstvého ovoce a zeleniny a také ořechů či luštěnin. Naše rty potřebují pro zvládání negativních vnějších vlivů hlavně zinek, železo, vitamíny A, C, E a všechny ze skupiny B. Zvenčí pak rtům pomůžete kvalitními balzámy či vazelínami, které je zvláční. Během dne chceme často jejich krásu zvýraznit rtěnkou, a i zde platí, abyste volili kvalitní, dlouhotrvající a s hydratačním účinkem. Všechny tyto nároky, a ještě víc splňuje nová tekutá rtěnka Oriflame The ONE Colour Unlimited UltraFix. Precizním aplikátorem nanesete některou z 10 sytých působivých barev a vaše rty získají na dlouhých 6 hodin matný sametový nádech. Barva se nestírá a je tak lehounká, že nabydete dojmu, jako byste ani žádnou rtěnku na sobě neměli. Hydratační složení ještě podpoří krásu vašich rtů, které se stanou neodolatelnými.

Někomu by se péče o rty mohla jevit jako zbytečnost, ale naše rty jsou opravdu mimořádně náchylné k vysoušení kvůli absenci mazových žláz. Právě pravidelná hydratace je klíčem k tomu, aby si nejen rty, ale i naše pokožka udržely dlouhodobě pružnost a krásu.

