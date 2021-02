Zvykly jsme si využívat přednosti kalhot – jejich pohodlnost, praktičnost a jednoduchost – ve všech ročních obdobích. V zimě navíc máme pocit, že to snad ani jinak nejde, je v nich přece tak teploučko! Věřte ale, že když zkusíte nosit sukně a šaty i od podzimu do jara, zjistíte, že to má své výhody.

Nejjednodušší je samozřejmě sáhnout po šatech a sukních zimních, zateplených či pletených. Na trhu jich je dost, a protože pletenina je aktuálně v módě, je z čeho vybírat – co do stylů, barev i vzorů. Pletené šaty mají často rolák a ten je nyní také trendy, a navíc je v zimě velmi praktický.

V této době většinou saháme po sukních maxi, midi nebo aspoň ke kolenům. Jako nejvrchnější vrstva vypadají k sukni dobře bundičky, peleríny, teplé (i oversize) svetry, ponča, plédy, maxišály aj.

U kabátů pozor na délku – mohou být kratší než sukně, ale rozdíl by měl být jen pár centimetrů.

Jak je nosit?