Styl, který vám padne. Den, který bude patřit jen vám.

Veronika Slaninová, certifikovaná osobní stylistka a průvodkyně světem ženské krásy a sebevědomí, zve na pokračování workshopu osobního stylu. Je určen všem ženám, které chtějí najít rovnováhu mezi tím, co se nosí a co skutečně sedí jejich osobnosti.

Styl, který vám padne. Den, který bude patřit jen vám. | foto: Archiv Veronika Slaninová

Druhé setkání se uskuteční v neděli 19. října 2025 od 13:00 do 20:00 v kouzelném prostředí zámku Chateau St. Havel v Praze. Den bude věnován stylu, jemnosti, síle i radosti z objevování sebe sama. Čekají vás praktické tipy, laskavé vedení i atmosféra, která vás pohltí a pohladí.

„Stále se potkávám s ženami, které tápou – nevědí, co jim sluší, co mají nosit, jak se oblékat, aby se cítily sebevědomě. Právě proto jsem vytvořila koncept workshopu, který jim pomůže najít vlastní styl, naučí je jednoduchá pravidla, a hlavně – dodá jim jistotu.“ říká Veronika Slaninová.

Ve své práci Veronika propojuje cit pro detail, psychologii oblékání a lidský přístup. Ukazuje ženám, jak budovat šatník, který skutečně funguje a styl, který je vyjadřuje. Veronika pevně věří v sílu ženské spolupráce, a právě proto i tentokrát přizvala k workshopu další profesionálky, které celý den obohatí svými zkušenostmi a schopností dodat ženám sebevědomí a pocit výjimečnosti.

A na co všechno se můžete těšit?

Čeká vás styling na míru s Veronikou, během kterého se naučíte, jak si tvořit osobní styl, co vám opravdu sedí a jak se v oblečení cítit dobře i sebevědomě. Zkušená vizážistka vám poradí, jak pomocí jemného líčení podtrhnout svou přirozenou krásu a dodat si jistotu v každodenních situacích. O zachycení vaší nové energie se postará profesionální fotografka, která vám vytvoří krásné snímky přímo v zámeckém prostředí. Chybět nebude ani česká značka Facebag, která vám pomůže s výběrem ideální kabelky či doplňku – a nabídne i možnost gravírování. Na místě si budete moci také vyzkoušet a pořídit šperky, které podtrhnou váš osobní styl a stanou se nadčasovým doplňkem. Součástí dne bude i Charity Shop s vybranými módními kousky – jejich zakoupením podpoříte maminky samoživitelky. A protože ke krásnému dni patří i chuťový zážitek, čekají vás delikatesy z kuchyně Chateau St. Havel!

Workshop se uskuteční v neděli 19. října 2025 od 13:00 do 20:00 v prostorách zámeckého areálu Chateau St. Havel v Praze 4 – Krči. Cena vstupenky je 2 500 Kč a zahrnuje veškerý program včetně stylingu, vizážistky, focení, doprovodných aktivit i degustační večeře. Vstupenky jsou k dispozici na e-shopu Chateau St. Havel. Kapacita je omezena, a proto doporučujeme rezervovat si své místo co nejdříve.

Zažijte den, který vás povzbudí, rozzáří a připomene vám, že péče o sebe je ta nejlepší investice!

Témata: Styl, krása, Praha 4

Styl, který vám padne. Den, který bude patřit jen vám.

Veronika Slaninová, certifikovaná osobní stylistka a průvodkyně světem ženské krásy a sebevědomí, zve na pokračování workshopu osobního stylu. Je určen všem ženám, které chtějí najít rovnováhu mezi...

