Styl, který podtrhne skutečnou krásu!

Workshop navazuje na úspěšná předchozí setkání a přináší svěží jarní energii, inspiraci i praktické dovednosti. Účastnice čeká den plný péče, sdílení a objevování – a to navíc v překrásném zámeckém prostředí!
„Jaro je ideální čas na změnu – nejen v šatníku, ale i v tom, jak o sobě přemýšlíme. Na workshopu ženám ukazuji, že styl není o dokonalosti, ale o souladu. Když víte, co vám sluší a proč, přichází i větší jistota a klid.“ říká Veronika Slaninová.
Veronika Slaninová je stylistka a image konzultantka, která do své práce přináší unikátní kombinaci citu pro krásu a hluboké znalosti krejčovského řemesla. Díky znalosti materiálů a střihů vytváří styl, který je nejen estetický, ale především funkční a udržitelný v čase. Veronika pomáhá ženám pochopit principy oblékání, které respektují jejich postavu, osobnost i životní styl. Její přístup je lidský a praktický – pomáhá ženám najít vlastní styl bez zbytečného utrácení a s ohledem na jejich život. Vedle individuálního stylingu se věnuje také oblasti firemní image, etikety oblékání a workshopy zaměřenými na kulturu odívání.
Program, který má smysl i přesah
Součástí workshopu je individuální styling, během kterého se účastnice naučí, jak si sestavit šatník, který funguje v praxi a podporuje jejich sebevědomí. Nebude chybět ani profesionální vizážistka, která poradí s přirozeným líčením vhodným pro každodenní fungování i speciální příležitosti. O zachycení proměny se postará fotografka, která vytvoří individuální portréty. Workshop doplní také prezentace módních doplňků a šperků od lokálních značek, které podtrhnou osobitý styl každé ženy. Důležitou součástí dne zůstává i charitativní rozměr – účastnice budou mít možnost podpořit maminky samoživitelky prostřednictvím výběrového charity shopu. Celý den je koncipován jako bezpečný a inspirativní prostor, kde ženy mohou zpomalit, věnovat se jen sobě a odejít s novou energií do každodenního oblékání.
Workshop se uskuteční v neděli 17. května 2026 v Chateau St. Havel. Kapacita je omezená, aby byl zachován individuální přístup ke každé účastnici. Cena zahrnuje kompletní program včetně stylingu, vizážistiky, focení i doprovodných aktivit.
Rezervace a více informací jsou k dispozici na webových stránkách Veroniky Slaninové.
Pravidelnou dávku inspirace (nejen z oblasti módy) můžete čerpat i na instagramu Veroniky Slaninové: ZDE