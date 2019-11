Vše začíná od prvního prořezaného zubu

Stomatologové se shodují, že většina rodičů dnes zanedbává péči o dětský chrup. Proto děti nezvládají správnou techniku čištění zubů a jejich kazivost je v České republice opravdu vysoká. Zubní kaz navíc, navzdory rozšířenému přesvědčení, nepatří mezi dědičná onemocnění a vzniká pouze z důvodu špatné a nedůkladné péče o ústní dutinu.

Mléčné zoubky jsou navíc náchylnější k tvorbě hlubokých kazů zasahujících do dřeně víc než zuby dospělého člověka. Sklovina dočasného chrupu u dětí je měkčí a mají tendenci k rychlému poškození působením bakterií zralého plaku. „Rodiče by už od začátku měli dbát na správné čištění zubů svých ratolestí a už od prvního prořezaného zubu o ně pečovat. Čím budou děti vnímavější, je třeba jim vštěpovat správné hygienické návyky, aby si uvědomily, že péče o zuby je opravdu důležitá,“ říká dentální hygienistka Jana Norkin.

Pokud nevíte, jak o dětské zuby správně pečovat či jaký dětský kartáček zvolit, nebojte se zeptat svého zubaře. Lepší je se zeptat, než vše podcenit. „Ne vždy mají rodiče správnou techniku naučenou. Váš lékař vám rád poradí, jak o zuby pečovat a jakou technikou je čistit. V každém případě není na škodu si na pomoc vzít také elektrický kartáček. Širokou nabídku má například značka Oral-B,“ dodává. Důležité je čistit zuby dvakrát denně.

Udělejte ze zubní hygieny zábavu

Pro děti je péče o zuby otrava a neatraktivní činnost. Jak je ale donutit, aby si své zoubky čistily s radostí? Udělejte z toho zábavnou aktivitu!

Nechejte děti pomáhat při výběru vlastního zubního kartáčku

Když svému dítěti dáte moc, aby si vybralo svůj zubní kartáček třeba s pohádkovou postavičkou nebo v oblíbené barvě, dáte mu tím možnost se rozhodnout, čím si své zoubky bude čistit. Věřte nebo ne, bude to pak dělat s mnohem větším nadšením.

Hlídejte si čas – minimálně 2 minuty

Zábavnou a užitečnou pomůckou je i speciální časovač, který zajistí, aby si vaše dítě čistilo zoubky po dobu 2 minut. Jděte příkladem a čistěte si zuby společně. Ukažte svému dítěti, jak na to a ono vás bude chtít napodobit.

Namotivujte je

Ideální je použít aplikaci pro tablety nebo chytré telefony Disney Magic Timer, která děti zabaví a motivuje je k tomu, aby si zoubky čistily po dobu nejméně dvou minut. Aplikaci zdarma stáhnete do svého chytrého telefonu nebo tabletu a zábava může začít. Děti budou postupně sbírat body do virtuálního fotoalba a postupně se jim tak budou odemykat další a další Disney alba. Díky aplikaci si až 90 % dětí, čistí zuby déle.

Nechejte si děti vybírat svou vlastní zubní pastu

Ne každá zubní pasta je dobrá a každý z nás si jistě vybaví nějakou, která nám rozhodně nechutnala a čištění zubů pro nás bylo téměř utrpením. Ať si dítě samo vybere, co mu chutná. Je pak docela možné, že se na čištění zubů bude těšit.

Pořiďte si domů knihy nebo pohádky o dentální hygieně

Možná to zní nezajímavě, ale pokud si budete doma číst pohádku o zdravém chrupu, bude pro děti péče o zuby mnohem srozumitelnější.

Které zubní kartáčky pro děti doporučují odborníci?

Výběr kvalitního zubního kartáčku pro děti je v péči o zuby nejdůležitější. Pro ty nejmenší je dobré využít silikonový kartáček na prst, který je určený k čištění prvních zoubků a masírovaní dásní a pro starší děti od 1-2 let je ideální volit klasický měkký dětský kartáček. Ve věku 3-14 let je zase dobré sáhnout po originálním elektrickém kartáčku. „Značka Oral-B nabízí edici STAGE KIDS pro děti od tří let, která je speciálně navržená pro dětské zuby a je maximálně bezpečná. Díky svému vzhledu inspirovaného pohádkami Walta Disney, Star Wars nebo studia Pixar, bude pro vaše dítě kartáček skvělým každodenním parťákem,“ doporučuje Jana Norkin.

Dětský elektrický kartáček Oral-B KIDS pro děti od tří let vykoná za jednu minutu 7600 oscilačně-rotačních pohybů a jejich oscilující, zaoblená vlákna jemně a důkladně odstraňují největšího strašáka – zubní plak. V porovnání se 400-600 pohyby při manuálním čištění jde o skutečně výrazný rozdíl. Navíc způsob čištění elektrickým kartáčkem Oral-B nevyžaduje žádnou speciální techniku. Malá hlavice kartáčku se jednoduše přiloží a dokonale obklopí každý zub. Kartáček pak udělá celou práci za vás.