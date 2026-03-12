Hip, hip, pohyb. V těchto kouscích se vám bude bezchybně cvičit

Ať už si užíváte sportovní aktivity venku nebo preferujete víc ty indoorové, pohodlné oblečení, které nebrání pohybu a navíc sluší, se vám bude hodit.
Fandíte-li teplákové módě, pak jste na správné adrese. Patří neodmyslitelně ke...

Fandíte-li teplákové módě, pak jste na správné adrese. Patří neodmyslitelně ke sportu, ale dá se v nich prožít prakticky celý den. Tričko a tepláky, cena 310 Kč a 415 Kč | foto: Primark

Merino tričko, cena 1389 Kč
Sluchátka, cena 4999 Kč
Ať už si vyberete jen sportovní podprsenku nebo top, vyberte hlavně správnou velikost, aby vše sedělo, kde má.
Abyste se mohli soustředit jen na pohyb, potřebujete pohodlné a dobře sedící kousky.
Pokud jste naladěni na sportovní vlnu, potřebujete se na to obléknout, stylově a funkčně, to je základ. Sportovním nadšencům, kteří milují adrenalin a intenzivní trénink, se budou hodit kousky s rychleschnoucí úpravou, které jsou prodyšné a snadno odvádějí vlhkost.

Ty bezešvé jsou obzvlášť oblíbené, nic vás netlačí a opravdu se můžete soustředit jen na prožitek z pohybu. Nejvíc trendy jsou čisté linie v decentních barvách, které sedí na tělo a nabízejí maximální komfort.

Totéž platí i pro oděvy určené na ven. Větru a vodě odolné materiály poskytují ochranu a tepelný komfort, aniž by vás však nějak omezovaly v rozletu.

I když nepůsobí nijak mohutně, zima vám v nich nebude. A především, nejsou určeny jen pro výkon, ale i na běžné procházky přírodou. Nezapomeňte k nim také zvolit vhodnou obuv plus doplňky typu čepice nebo čelenka.

Fandíte-li teplákové módě, pak jste na správné adrese. Patří neodmyslitelně ke sportu, ale dá se v nich prožít prakticky celý den. Tričko a tepláky, cena 310 Kč a 415 Kč
Merino tričko, cena 1389 Kč
Sluchátka, cena 4999 Kč
Ať už si vyberete jen sportovní podprsenku nebo top, vyberte hlavně správnou velikost, aby vše sedělo, kde má. Top, tepláky a mikina, cena 349 Kč, 499 Kč a 649 Kč
Článek vznikl pro časopis Tina.

12. března 2026

