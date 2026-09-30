Sportovní móda už dávno nepatří jen do posilovny. Současným trendům vládne tzv. athleisure, tedy styl, který spojuje pohodlí sportovního oblečení s elegancí běžné městské módy. Díky tomu můžete ráno vyrazit na jógu, přes den na nákup nebo pracovní schůzku a odpoledne posedět s kamarádkou v kavárně, aniž by bylo nutné se převlékat.
A na podzim to lze vlastně úplně nejlépe, protože si vystačíte jenom s pár kousky a nekomplikují to těžké bundy nebo kabáty.
Klíčem jsou kvalitní materiály, jednoduché střihy a nadčasové barvy.
Legíny či sportovní kalhoty doplňte volnějším tričkem nebo topem. Pokud se na to cítíte, klidně krátkým, trendy jsou teď ty se zavinováním, u kterých mnohdy ani nepoznáte, že jsou určené na sport.
Korunu outfitu dodáte mikinou nebo vestou a samozřejmě stylovou taškou. Pohodlné tenisky jsou jen pomyslnou tečkou. A co ještě nesmí chybět? Samozřejmě pokrývka hlavy! Kšiltovky a kloboučky se hodí vždycky.
Článek vznikl pro časopis Tina.