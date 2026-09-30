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Užijte si podzim v pohybu. Rekordy a výkony můžete pokořit i stylově

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Ve stylovém outfitu tohoto typu si zvládnete zacvičit a pak si ještě skočit na...

Ve stylovém outfitu tohoto typu si zvládnete zacvičit a pak si ještě skočit na kafíčko. Základem jsou pohodlné teplákové kalhoty, sladěné volnější tričko se spadlými rameny a k tomu samozřejmě sportovní taška, ovšem s elegantními elegantním prvky... Tepláky, tričko a taška, cena 649 Kč, 399 Kč a 799 Kč | foto: Tchibo

BUNDA, cena 1049 Kč
Burgundská barva patří k top odstínům podzimu, pořídit si v ní i sportovní úbor...
Funkční tílko, cena 990 Kč
Tepláky, cena 1199 Kč
12 fotografií
Hýbat se je potřeba a dobře se na to obléknout je základ, obzvlášť teď je to aktuální. Vymlouvat se na vysoké teploty už nejde – takže hurá sportovat!

Sportovní móda už dávno nepatří jen do posilovny. Současným trendům vládne tzv. athleisure, tedy styl, který spojuje pohodlí sportovního oblečení s elegancí běžné městské módy. Díky tomu můžete ráno vyrazit na jógu, přes den na nákup nebo pracovní schůzku a odpoledne posedět s kamarádkou v kavárně, aniž by bylo nutné se převlékat.

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A na podzim to lze vlastně úplně nejlépe, protože si vystačíte jenom s pár kousky a nekomplikují to těžké bundy nebo kabáty.

Klíčem jsou kvalitní materiály, jednoduché střihy a nadčasové barvy.

Legíny či sportovní kalhoty doplňte volnějším tričkem nebo topem. Pokud se na to cítíte, klidně krátkým, trendy jsou teď ty se zavinováním, u kterých mnohdy ani nepoznáte, že jsou určené na sport.

Korunu outfitu dodáte mikinou nebo vestou a samozřejmě stylovou taškou. Pohodlné tenisky jsou jen pomyslnou tečkou. A co ještě nesmí chybět? Samozřejmě pokrývka hlavy! Kšiltovky a kloboučky se hodí vždycky.

Ve stylovém outfitu tohoto typu si zvládnete zacvičit a pak si ještě skočit na kafíčko. Základem jsou pohodlné teplákové kalhoty, sladěné volnější tričko se spadlými rameny a k tomu samozřejmě sportovní taška, ovšem s elegantními elegantním prvky... Tepláky, tričko a taška, cena 649 Kč, 399 Kč a 799 Kč
BUNDA, cena 1049 Kč
Burgundská barva patří k top odstínům podzimu, pořídit si v ní i sportovní úbor rozhodně není špatná volba. Top, mikina i legíny jsou v jednom tónu a výtečně to funguje. Info o ceně v obchodě
Funkční tílko, cena 990 Kč
12 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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Užijte si podzim v pohybu. Rekordy a výkony můžete pokořit i stylově

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