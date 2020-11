Rok 2020 se zapíše do historie projektu Avon za zdravá prsa. Navzdory velkolepým plánům a přípravám jubilejního 20. ročníku Avon Pochodu, které byly na začátku tohoto roku ještě v plném proudu se největší charitativní akce zaměřená na boj proti rakovině prsu v České republice neuskutečnila. Avon však využil změny, která s sebou přinesla pandemie koronaviru, jako výzvu. Ve svém snažení nepolevil, ba naopak předá rovnou 7 000 000 korun českých na pomoc onkologickým pacientkám!

Výjimečná situace, která postihla celý svět, změnila od základů životy každého z nás. Avon v České a Slovenské republice se rozhodl během první vlny koronaviru zareagovat formou darování 3,5 tuny hygienických potřeb pro nejzranitelnější skupiny, mezi nimiž právě patří i onkologické pacientky. Právě ony jsou pro kosmetickou společnost prioritou, neboť se společnost Avon dlouhodobě angažuje v boji za zdravá prsa. V rámci dlouhodobého projektu Avon za zdravá prsa již doposud v České republice Avon podpořil částkou 125 000 000 Kč hned několik neziskových organizací a jejich projekty, které se věnovaly širšímu povědomí o prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění rakovinou prsu. Celosvětově už předal více než 20 mil. dolarů na screeningové programy a ve svém snažení pokračuje i nadále.

I přes situaci s nejistými podmínkami týkající se realizace akce Avon Pochod za zdravá prsa, se tak jako každý rok stala hlavním symbolem pomoci charitativní trička. Letošní Pochodová trička za zdravá prsa byly navrženy blogerským duem A Cup of Style. Sbírka probíhala od března a vrcholila říjnovou kampaní, jelikož říjen je mezinárodním měsícem boje proti rakovině prsu. Avon si vytyčil za cíl vysbírat co nejvíce možných financí a zároveň informovat o důležitost prevence a samovyšetření, a to také formou silné mediální kampaně, která proběhla ve dvou vlnách. Díky lidem, kteří věří v smysluplnost projektu se v letošním roce prodalo téměř 28 000 Pochodových triček. Moc si vaší pomoci vážíme a děkujeme!

Tímto ještě děkujeme níže vypsaným partnerům za jejich štědré příspěvky.



„Avon je součástí životů žen po celém světě a našim závazkem vůči nim je starat se o jejich zdraví a bezpečnost. Pomoc a podpora žen v nelehkých situacích, ať už zdravotních, sociálních či ekonomických, je nejen naším cílem, ale i posláním. Věříme, že spolu dokážeme vytvořit z našeho světa mnohem lepší místo pro život. Projekt Avon za zdravá prsa je jedním z našich nejvýznamnějších charitativních projektů a vážíme si každého, kdo v tento projekt věří tak pevně, jako my. Konec sbírky a úžasná suma 7 000 000 Kč, kterou díky naším Avon Ladies, veřejnosti, partnerům a ambasadorům můžeme tento rok předat na projekty, které realizuje Aliance žen s rakovinou prsu, je pro nás nejen motivací, ale i závazkem a hnací silou do dalších let. Děkujeme, že vám záleží na zdraví žen a že tak spolu můžeme a dokážeme pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba…“ uvedla Karina Takovenko, generální ředitelka Avon Česká republika, Slovenko, Ukrajina a Gruzie.

Poděkování patří také ambasadorům a taktéž všem, kteří tento rok náš projekt podpořili. Velké díky patří i Anně Julii Slováčkové a Andree Chaloupkové, tvářím letošního 20. ročníku.

Žijeme v době charakteristické mnoha změnami, ale Avon je i nadále odhodlaný ve svém boji za zdravá prsa pokračovat. Všechny potřebné informace, jak projekt můžete podpořit i v roce 2021 najdete již brzy na www.avon.cz a www.zdravaprsa.cz.