Intimní zóna. Prádlo vybírejte v salonech, poradí vám správnou velikost

Všechny ženy bez ohledu na to, kolik je jim let, jak žijí nebo jakou mají velikost oblečení, ocení spodní prádlo, které jim padne a uspokojí jejich styl i potřeby. Zvlášť u podprsenky je to víc než patrné. Vybírejte proto pečlivě, a pokud tápete, dopřejte si ten luxus a volbu konzultujte se zkušenými stylistkami. Alespoň jednou.

Řada značek má tuto službu ve svých prodejnách, ale jak vysvětlují specialistky na prádlo jako Kamila Volnerová nebo Žaneta Ilutanová, určitě je lepší se předem objednat. Pak už vás čeká obvykle přivítání sklenkou sektu, měření plus spousta cenných rad a informací, které vám umožní i do budoucna nakupovat vždy jen ty správně sedící kousky.

A co mít na paměti, než se k odborníkům dostanete?

Pro plnější ňadra

Objemnější hrudník potřebuje větší podporu. Tu mu zajistí silnější ramínka podprsenky. Jsou pohodlná, ale musí dobře sedět. To znamená, že nemohou klouzat z ramen, ale také se nesmějí nikde zařezávat. Kdyby byla ramínka moc těsná, mohla by vyvíjet intenzivní tlak na některé partie, což by vedlo i k bolestem zad.

Pozor na kostice

Podprsenky s kosticemi jsou velmi populární, vytvoří opravdu hezký tvar poprsí a zajistí, že ňadra budou přesně na svém místě. Na druhou stranu umí právě kostice leckdy potrápit. Zachytávají se, nepříjemně tlačí, mohou vyklouznout z upevnění a nositelce navíc ublížit. Podprsenky s kosticemi si proto vždy raději osobně vyzkoušejte.

Zaostřeno na košíčky

Aby podprsenka pěkně pasovala, je nezbytné znát velikost košíčků. Ty především nesmějí deformovat ňadra, ovšem také nemohou být příliš velké. Dnes se už vyrábějí polstrované typy s chytrým tvarováním, které pomáhají vytvořit dojem plnosti a pevnosti, stejně tak můžou správně zvolené košíčky mohutný hrudník opticky zmenšit.