Valentýnský outfit by měl vyprávět příběh – o vás, vaší náladě i odvaze být sama sebou.
Jemná růžová a vášnivá červená lichotí pleti, černá dodá tajemství. Slušivé sako s kalhotami působí sebevědomě, flitrová sukně nebo koženkové šortky zase svůdně.
Pod oblečením se nebojte krajek a rafinovaných detailů – právě ty dodají kouzlo okamžiku. Podpatky prodlouží siluetu, šperky rozzáří celek.
Nejdůležitější? Cítit se krásná. Protože když záříte vy, zazáří i celý večer.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.