Buďte svůdná, slaví se Valentýn. V těchto kouscích zaručeně okouzlíte

Valentýn je ideální chvílí zazářit a obléknout si odvahu, ženskost i špetku hravosti. Správný outfit podtrhne vaši osobnost, probudí smysly a promění večer v nezapomenutelný zážitek.
Sexy spodní prádlo

Sexy spodní prádlo | foto: Lisca

Sexy tanga Onyx pro intimní chvíle, cena 699 Kč
Nevyztužená podprsenka Onyx se zajímavými detaily, cena 1549 Kč
Červenou maxi sukni si zamilujete, info o ceně v obchodě
Dlouhá černá sukně s flitry, cena 699 Kč
Valentýnský outfit by měl vyprávět příběh – o vás, vaší náladě i odvaze být sama sebou.

Jemná růžová a vášnivá červená lichotí pleti, černá dodá tajemství. Slušivé sako s kalhotami působí sebevědomě, flitrová sukně nebo koženkové šortky zase svůdně.

Pod oblečením se nebojte krajek a rafinovaných detailů – právě ty dodají kouzlo okamžiku. Podpatky prodlouží siluetu, šperky rozzáří celek.

Nejdůležitější? Cítit se krásná. Protože když záříte vy, zazáří i celý večer.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

