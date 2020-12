Neváhejte si ho vychutnat dosyta, vždyť v posteli trávíte třetinu svého života! V dnešní době si můžete dopřát jedinečné řešení jako stvořené po vaše záda i design ložnice. Abyste zjistili, jaké máte možnosti výběru, neváhejte zamířit do pražské Vinohradské ulice. V showroomu spojily své síly tradiční české značky, které se řadí ke špičce na trhu produktů pro zdravý a kvalitní spánek. Miloš Haken, obchodní ředitel společnosti Tropico, a Pavel Bitarovec, ředitel společnosti Matex, nám prozradili, co v nových prostorách zákazníci naleznou...





Značky SPIRIT a Slumberland společnosti Hilding Anders Česká republika společně s firmou Matex otevírají nový showroom v Praze. Co vás k tomuto kroku vedlo?

Miloš Haken: Uvedli jsme na trh řadu luxusních kontinentálních postelí SPIRIT continental, později přibyla řada unikátních polohovatelných postelí SPIRIT continental ADAPTIX. V současné době si mohou zákazníci tyto výrobky osobně vyzkoušet v pěti studiích našich obchodních partnerů v Čechách a v pěti na Slovensku. Již od počátku jsme ale snili o vlastním jedinečném prostoru na exkluzivním místě v centru Prahy. Toto přání se nyní zhmotnilo ve Vinohradské ulici, kde otevíráme nový showroom ve spolupráci se značkou Matex.

Miloš Haken

Pavel Bitarovec: Náš nový showroom se nachází na exkluzivním místě a propojili jsme se s firmou Hilding Anders Česká republika a.s., protože je to náš nejsilnější dodavatel a máme s ním bohaté zkušenosti. Specializujeme se na matrace, postele a vše, co souvisí se zdravým spánkem a ložnicí a Hilding Anders se svými značkami SPIRIT, Slumberlandu, Tropico či CUREM je v současnosti největším výrobcem tohoto druhu zboží v České republice. Spolupracujeme s nimi už desítky let, jsme absolutně spokojeni a chováme vzájemnou důvěru. Vždy se zajímali o to, co zákazník opravdu chce a společnými silami mu to dokážeme zajistit.

Pavel Bitarovec

Jedná se o spojení dvou silných hráčů na trhu. V čem je z vašeho pohledu provázání obchodních kroků těchto značek přínosné? A proč právě v této nelehké době?

Miloš Haken: Obě značky mají dlouhodobou historii. Matex je nejstarším prodejcem matrací, postelí a dalších doplňků pro dobrý spánek v bývalém Československu. Byl jedním z prvních partnerů, se kterým jsme začali spolupracovat po založení naší společnosti. Nápad na otevření luxusního studia vznikl již dříve a projekt se začal připravovat začátkem roku 2020. Dle odborníků je spánek třetí nezbytnou lidskou potřebou (hned po dýchání a vodě). Lidé si uvědomují tuto důležitost pro správné fungování těla i mysli, a proto se kvalitní výrobky pro zdravý spánek prodávají i v ekonomicky nestabilních obdobích. Vycházeli jsme z našich dlouhodobých zkušeností a předpokladů. Enormní zájem o naše výrobky i v této složité době to jenom potvrdil.

Pavel Bitarovec: Přínos je to veliký, jelikož Hilding Anders je silný partner a může si dovolit splnit požadavky klientů do nejmenších detailů. Dokáže vyhovět i náročné skupině zákazníků, kteří vnímají spánek jako jednu z nejdůležitějších stránek každodenního života a jeho kvalita jim leží na srdci. Proto je výhoda, že jsme schopni vyjednat s takovým dodavatelem realizaci různých požadavků a oni zboží vyrobí na míru. Spolupráce je výsledkem dlouhodobého záměru, plánovali jsme ji ještě před krizovými časy. Nelehkou dobu však vnímáme také jako příležitost k novým krokům a postupům. Jak se ovšem ukázalo již po prvním lockdownu, objem pozastavených objednávek se zase vrátil zpátky. Jsme zaměřeni na klientelu, pro kterou je spánek důležitý a ani v nelehké době se nebojíme, že bychom nedosáhli stanovených cílů.

Jak nahlížíte na současnou situaci a jak dalece ovlivňuje vaše obchodní kroky?

Miloš Haken: Tato doba samozřejmě ovlivňuje obchodní kroky všech. V našem oboru došlo k poklesu poptávek ze strany hotelů a ubytovacích zařízení, naopak vzrůstá poptávka ze strany domácností. Samozřejmě došlo ke změně nákupního chování. Výpadek prodejů v kamenných prodejnách v tuto chvíli kompenzuje online business. Ukázalo se, že i nyní mohou profitovat zavedené obchody, které nezaspaly a umí zákazníkům nabídnout kvalitní poradenství a servis. Díky důvěře, kterou si u zákazníků dokázaly vybudovat, se k takovým firmám zákazníci neustále vrací v jakékoli době.

Pavel Bitarovec: V současnosti sice nemůžeme v showroomu prodávat, na druhou stranu nám situace dává možnost prodejnu ještě více zkrášlit a připravit se na nápor, který po otevření očekáváme na základě našich zkušeností z prvního lockdownu. Naše e-shopy sice pracovaly naplno, ale prodávalo se zboží v jiné cenové hladině. Prodejna, kterou nyní otevíráme, je zaměřena na klientelu, která si dává záležet na tom, jak spí, a je pro ni důležité se poradit se zkušenými prodejci. A my máme zkušenosti bohaté! Jsme na trhu od počátku 90. let a již na přelomu milénia jsme začali spolupracovat s firmou Tropico CZ (od roku 2007 Hilding Anders Česká republika. a.s). Společně proto vše ladíme a připravujeme možnosti pro zákazníky, abychom jim mohli dopřát to nejlepší a své letité zkušenosti předávat dál.

Nový showroom je situován do atraktivního prostoru v centru Prahy, nedaleko se nachází Český rozhlas, Václavské náměstí a řada dalších zajímavých a důležitých míst. Má to hlubší souvislost?

Miloš Haken: Myslíme si, že naše výrobky si takovou polohu zaslouží. Pro českou značku, jako jsme my, je to symbolické i atraktivní místo. Na Vinohradské ulici se také koncentrují známé značky luxusních postelí, ale konkurenčního prostředí se nebojíme. Profitovat z toho může koncový zákazník, který na jednom místě najde širokou nabídku výrobků pro zdravý spánek.

Pavel Bitarovec: Vinohradská ulice je pro náš obor nejdůležitějším místem v Praze. Setkávají se zde takřka všechny velké světové značky od výrobců postelí až po matrace. Jedná se jak o společnosti s dlouhou historií, tak i o značky, které jsou nové a moderní. Přidali jsme se do této rodiny špičkových výrobců a produktů, protože víme, že konkurence oživuje trh. To je jeden z důvodů, proč jsme zvolili právě toto místo.Samozřejmě má ale i historickou váhu. Zároveň chceme v nových prostorách zúročit naše zkušenosti z prodejny v Revoluční ulici, která má ovšem menší prostory a tím nás v některých ohledech limituje. Rádi bychom i náročné zákazníky ohromili všemi smysly moderní, vzdušnou prodejnou a postavili se mezi světové známé značky, abychom ukázali viditelný rozdíl jak ve výrobcích, které máme, tak i v jejich prezentaci. Chceme se lišit větší nabídkou, širšími možnostmi a důslednějším poradenstvím.

Jaký je samotný koncept showroomu a jaká je skladba produktů a značek?

Miloš Haken: Naším záměrem byl jednoduchý a čistý design interiéru, který by dal vyniknout individualitě našich postelí SPIRIT. Koncept showroomu pro nás navrhla malířka a architektka Anna Karan, se kterou jsme již úspěšně spolupracovali při návrhu našeho stánku na veletrhu Nábytok a Bývanie v Nitře. Chceme zde představit ucelenou řadu kontinentálních postelí SPIRIT. Kontinentální postele mohou lidé znát pod názvem vysoké či americké postele. V showroomu jich představíme velký počet, ale kromě nich zde zákazník najde také ortopedické matrace světové značky Slumberland a další doplňky pro zdravý a kvalitní spánek.

Pavel Bitarovec: Každý domov vypadá trošku jinak a naše prodejna bude pro zákazníka unikátní tím, že mu umožní představit si jednotlivé produkty v různých prostředích. Zjistí tak nejen vlastnosti produktů, ale získá i dojem, jak by mohly pasovat do prostředí, ve kterém sám žije. Chceme ukázat to nejlepší, co se nám podařilo ve spolupráci s firmou Hilding Anders Česká republika a.s. vyrobit. Spojujeme tradiční materiály s moderním vzhledem a sestavením. Zákazník, pro kterého je spaní důležité, nevnímá ložnici jen jako místo, kam večer přijde a ráno zase odejde. Je to plnohodnotná obytná místnost, která si zaslouží svou pozornost a měla by být vytvořena tak, aby v ní mohl člověk strávit delší dobu. Středem pozornosti jsou samozřejmě postele, které korespondují s požadavky klientů, ale i s jejich tělesnými pocity, váhou, teplem, klidným či neklidným spánkem... Se sérií kontinentálních postelí se nám toho povedlo docílit.

Co si budou moci zákazníci na prodejně vybrat? Naleznou zde nějaké výjimečné produkty?

Miloš Haken: Naše postele SPIRIT Continental jsou výjimečné svojí konstrukcí, technologií i filozofií. Ručně vyrábíme každý kus přímo v České republice, vše je naše vlastní konstrukce, na níž pracují lidé s desítkami let zkušeností v oboru. V případě polohovacích postelí pak využíváme nejmodernější patentované německé mechanismy. Pokud jde o český design, pak každou postel Spirit můžete mít například s ručně kovanými nebo skleněnými nožičkami od předních mistrů řemesla. Naše značka postelí SPIRIT je založena na myšlence, že se vám lůžko kompletně přizpůsobí a zajistí tak maximální úlevu a relaxaci... Přímo se tedy nabízelo zkusit některé modely napojit na koncept chytré domácnosti, která prakticky činí totéž, a navíc šetří majiteli čas. Oslovili jsme proto společnosti Inexes, která zajistila zakomponování smart technologie LOXON.

Pavel Bitarovec: Určitě jsou to již zmíněné kontinentální postele SPIRIT, do nichž jsme zakomponovali možnost smart technologie. Dále nově vytvořené typy matrací Slumberland. Tuto značku máme sice v České republice dlouho, ale dosud byla známa spíše odborné veřejnosti. U postelí má zákazník na výběr nepřeberné možnosti doplňků – čela, nohy, osvětlení, barvy, látky...







Jak si můžeme představit koncept chytré domácnosti v souvislosti s postelemi?

Pavel Bitarovec: Postele je možné v rámci chytré domácnosti nastavit pro čtení či spaní, lze určit teplotu, osvětlení... A to všechno prostřednictvím smartphonu například z jiné místnosti nebo už po cestě domů z auta. S pomocí moderních technologií vás kupříkladu při vstávání nebo usínání nemusí rušit ostré světlo, lze nastavit rádio... Typ zákazníka, kterého v novém showroomu očekáváme, se nejen rád dobře vyspí, ale také si pohraje s různým nastavením a dopřeje si luxus v podobě maličkostí, jež mu přinášejí ještě větší pohodlí.

Miloš Haken: Navštivte nový showroom Matex Exlusive na Vinohradské 11 a přesvědčte se na vlastní oči i záda!

