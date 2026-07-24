Možná máte pocit, že vaše nohy nejsou zrovna katalogový ideál krásy. Někoho trápí otoky, další schovává žilky, mnozí řeší bledou pokožku nebo tvar lýtek. Jenže léto se na podobné komplexy moc neptá. Je teplo, kraťasy volají ze skříně a nohy si zkrátka zaslouží trochu vzduchu, bez nekonečného skrývání a zbytečných výčitek.
Buďte šik a in!
Nemusíte důsledně řešit trendy, i když je třeba říct, že jsou letos obzvlášť přívětivé, velkým hitem jsou delší bermudy sahající ke kolenům nebo lehce nad ně. Působí elegantněji než klasické krátké kraťasy a sluší téměř každé postavě.
Skvěle vypadají hlavně v kombinaci s volnější košilí, lněným sakem nebo s obyčejným bílým tričkem.
Moderně působí i modely s vyšším pasem, které opticky prodlouží nohy a krásně zvýrazní siluetu. Pokud zvolíte pevnější materiál, máte jistotu, že vám navíc zpevní bříško. Na materiál si ale dejte obzvlášť velký pozor.
Správná volba
Ideální bývá len, viskóza, kvalitní bavlna nebo měkčí denim. Právě přírodní materiály působí víc elegantně a luxusně než tenké elastické látky či lesklé materiály. Ty umí být zrádné, často zvýrazní přesně to, co by člověk raději schoval.
Barevná paleta
Co se barev týče, letošní sezoně dominují jemné přírodní odstíny. Krémová, béžová, písková, olivová, máslově žlutá nebo světle modrá působí svěže a snadno se kombinují.
Velmi elegantně vypadají i tmavě modré nebo bílé šortky. Výrazné neonové barvy či příliš divoké potisky už působí trochu přehnaně, nicméně na dovolené se můžete směle odvázat.
Článek vznikl pro časopis Tina.