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Léto v šortkách. Nebojte se vystavit nohy, pro každé existuje správný střih

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Horko je tady a odhalit nohy rozhodně není jen výsadou dvacítek. I ve zralém věku můžou šortky působit elegantně, žensky a svěže. Myslete na správnou délku a střih.

Možná máte pocit, že vaše nohy nejsou zrovna katalogový ideál krásy. Někoho trápí otoky, další schovává žilky, mnozí řeší bledou pokožku nebo tvar lýtek. Jenže léto se na podobné komplexy moc neptá. Je teplo, kraťasy volají ze skříně a nohy si zkrátka zaslouží trochu vzduchu, bez nekonečného skrývání a zbytečných výčitek.

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Tina

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Buďte šik a in!

Nemusíte důsledně řešit trendy, i když je třeba říct, že jsou letos obzvlášť přívětivé, velkým hitem jsou delší bermudy sahající ke kolenům nebo lehce nad ně. Působí elegantněji než klasické krátké kraťasy a sluší téměř každé postavě.

Skvěle vypadají hlavně v kombinaci s volnější košilí, lněným sakem nebo s obyčejným bílým tričkem.

Moderně působí i modely s vyšším pasem, které opticky prodlouží nohy a krásně zvýrazní siluetu. Pokud zvolíte pevnější materiál, máte jistotu, že vám navíc zpevní bříško. Na materiál si ale dejte obzvlášť velký pozor.

Správná volba

Ideální bývá len, viskóza, kvalitní bavlna nebo měkčí denim. Právě přírodní materiály působí víc elegantně a luxusně než tenké elastické látky či lesklé materiály. Ty umí být zrádné, často zvýrazní přesně to, co by člověk raději schoval.

Barevná paleta

Co se barev týče, letošní sezoně dominují jemné přírodní odstíny. Krémová, béžová, písková, olivová, máslově žlutá nebo světle modrá působí svěže a snadno se kombinují.

Velmi elegantně vypadají i tmavě modré nebo bílé šortky. Výrazné neonové barvy či příliš divoké potisky už působí trochu přehnaně, nicméně na dovolené se můžete směle odvázat.

Vzorované, cena 498 Kč
Starorůžové, cena 375 Kč
Puntíkované, cena 999 Kč
Modrobílé šortky patří neodmyslitelně k námořnickému stylu. Na pláži s nimi nešlápnete vedle. Modrá patří mezi trendy barvy, tak proč se do ní nezahalit od hlavy až k patě, že? Komplet šortek a košile má šmrnc, zároveň je dostatečně ženský a elegantní pro nejrůznější situace. Modrobílé, cena 1119 Kč
10 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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