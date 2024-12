Smyslnost neznamená vulgárnost. Víme, jak být rafinovaně ženská

Nejen funkční, i trendy umí móda být. Nabízí vám možnost sebevyjádření, vzbuzuje emoce a v neposlední řadě také smyslnost.

Co si pod tímto pojmem představit? Něco silného, co spojuje tajemství s elegancí a koření to dostatečná dávka sebevědomí. Smyslnost neznamená prvoplánovou vyzývavost, ale spíš schopnost přitáhnout pozornost pomocí drobných detailů, struktur látek a střihů, které dovolí nepatrně nahlédnout, ovšem zároveň neukazují příliš.

Výrazný smyslný nádech mají materiály jako hedvábí, satén nebo krajka. Jsou kombinovatelné a přímo hladí pokožku, přitom mohou vystupovat i v jemném a střídmém provedení. Jejich doménou je to, že se přizpůsobí tělu a zároveň vykazují pohyb.

Klíč ke smyslnosti však tkví především v rovnováze. Rozparky na sukni, hlubší výstřih na zádech, decentní průstřih na ramenou, všechny tyto prvky odkrývají kůži a působí přitažlivě, aniž by byly vulgární.

Korunu pak celku dodávají luxusní doplňky, třeba punčochy, šátky či šperky.