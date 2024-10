Buďte smyslná. Správné líčení a vůně vám k tomu hravě pomůžou

Kosmetika je mocným nástrojem, lehce s její pomocí vyjádříte, kdo jste. Prozradí hodně o vašem sebevědomí i aktuálním rozpoložení. Pokud jí to dovolíte, podtrhne vaši přitažlivost, variací barev, textur a vůní potom může zařídit i to, co se označuje jako smyslnost.

Líčení pro královnu

Když tento pojem uslyšíte, asi vás v souvislosti s ním napadne smyslné líčení. No jistě! Pojďte si ho tedy vyzkoušet. Na léto se tolik nehodí, ale teď je ideální čas, přivítat podzim porcí svůdnosti je přece fajn. Jak na to?

Základem je zdravě vyhlížející a zářivá pleť. Sejde se určitě rozjasňovač a špetka bronzeru.

Pak se zaměřte na intenzivní zvýraznění očí. V tomto směru vede dramatické kouřové líčení. Použijte tmavé stíny na celé víčko a pomocí štětce je roztírejte doztracena směrem nahoru. Přidejte ještě oční linku plus zahušťovací řasenku. Jestli si přejete jemnější variantu, sáhněte po bronzové či zlatých stínech a barevné tužce.

Další nutností jsou dokonale zvýrazněné rty. Začněte aplikací hydratačního balzámu, následuje červená nebo tmavě vínová rtěnka. Chce to také precizně vykreslené obočí.

Jak voní smyslnost

Víte, které vůně jsou proslulé svou smyslností a schopností vyvolávat emoce?

Vanilka: Je spojována se sladkými požitky a hřejivými pocity, její teplá vůně dodává kouzlo přitažlivosti.

Pačuli: Má výraznou zemitou a nasládlou vůni, nabízí intenzitu a trvalost. Objevuje se v těžších parfémech jako ta hodně svůdná ingredience.

Santalové dřevo: Proslulo dřevitým teplým nádechem. Kromě toho, že je silně smyslné, dokáže uklidnit.

Jasmín: Bývá pokládán za jednu u z nejvíc sexy květinových vůní. Má v sobě cosi exotického a rafinovaného.